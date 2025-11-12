Elia Del Grande, condannato a 30 anni per aver ucciso i genitori e il fratello nel 1998, è stato arrestato a Cadrezzate (Varese) dopo la fuga avvenuta il 30 ottobre scorso.
Strage dei Fornai: Elia Del Grande sterminò la sua famiglia nel 1998
Elia Del Grande, 50 anni, condannato a 30 anni per l’omicidio dei genitori e del fratello, è stato rintracciato e arrestato nel Comune di Cadrezzate. L’uomo si era allontanato lo scorso 30 ottobre dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, dove era stato collocato dal Tribunale di Varese al termine della pena, dopo aver già scontato 25 anni di carcere.
Come riportato dall’Adnkronos, la sua fuga si è conclusa grazie a un intervento congiunto dei carabinieri di Varese e Modena, supportati dal Ros di Milano, al termine di una prolungata attività info-investigativa. Del Grande sarebbe stato individuato all’interno di un’abitazione nel suo paese natale, luogo in cui nei giorni precedenti erano arrivate alcune segnalazioni sul possibile passaggio del latitante.