Dopo la fuga dalla casa lavoro, il latitante Elia Del Grande è stato rintracciato e arrestato nel suo paese natale a Cadrezzate.

Elia Del Grande, condannato a 30 anni per aver ucciso i genitori e il fratello nel 1998, è stato arrestato a Cadrezzate (Varese) dopo la fuga avvenuta il 30 ottobre scorso.

Strage dei Fornai: Elia Del Grande sterminò la sua famiglia nel 1998

La vicenda nota come Strage dei Fornai riguarda il triplice omicidio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 1998 a Cadrezzate, in provincia di Varese, quando Elia Del Grande, allora ventiduenne, uccise con arma da fuoco il padre Enea, 58 anni, la madre Alida, 53 anni, e il fratello Enrico, 27 anni, nella villetta di famiglia, che gestiva un’attività di panificazione, da cui il soprannome “dei fornai”. Secondo le ricostruzioni, il movente sarebbe legato all’opposizione della famiglia alla sua relazione con una ragazza di Santo Domingo, unita a problemi personali e a episodi di abuso di sostanze stupefacenti. Dopo la fuga in Svizzera, Del Grande venne catturato, estradato e condannato all’ergastolo, pena poi ridotta a 30 anni in appello per semi-infermità mentale. Nel novembre 2025 la vicenda è tornata alla ribalta perché, già collocato in una casa-lavoro in provincia di Modena dopo circa 25 anni di pena, sarebbe evaso calandosi dal muro di cinta con una corda ricavata da fili elettrici.

Strage dei Fornai, finisce la fuga di Elia Del Grande: rintracciato e arrestato a Cadrezzate

Elia Del Grande, 50 anni, condannato a 30 anni per l’omicidio dei genitori e del fratello, è stato rintracciato e arrestato nel Comune di Cadrezzate. L’uomo si era allontanato lo scorso 30 ottobre dalla casa lavoro di Castelfranco Emilia, dove era stato collocato dal Tribunale di Varese al termine della pena, dopo aver già scontato 25 anni di carcere.

Come riportato dall’Adnkronos, la sua fuga si è conclusa grazie a un intervento congiunto dei carabinieri di Varese e Modena, supportati dal Ros di Milano, al termine di una prolungata attività info-investigativa. Del Grande sarebbe stato individuato all’interno di un’abitazione nel suo paese natale, luogo in cui nei giorni precedenti erano arrivate alcune segnalazioni sul possibile passaggio del latitante.