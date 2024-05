Matteo Salvini ha scritto sui suoi profili social un messaggio in occasione del 32esimo anniversario della strage di Capaci.

Strage di Capaci, le parole di Matteo Salvini: “Eroi italiani”

“A trentadue anni dalla strage di Capaci, il ricordo mai svanito e la commossa preghiera per Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Eroi italiani, il cui coraggio e sacrificio vanno tenuti vivi nella lotta quotidiana contro tutte le mafie. #23maggio” sono le parole scelte da Matteo Salvini per il suo messaggio social in occasione dell’anniversario della terribile strage di Capaci.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha voluto ricordare che sono passati ben 32 anni dalla terribile strage di Capaci, che nessuno ha mai dimenticato. Il politico ha sottolineato che il ricordo di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei tre agenti della scorta che hanno perso la vita nell’attentato non è mai sbiadito.