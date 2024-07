I giudici, riuniti questa mattina in camera di consiglio, hanno deciso che per Rosa e Olindo non ci sarà nessun nuovo processo. In aula era presente anche Azouz Marzouk, marito e padre di due delle quattro vittime, che sia prima che dopo la decisione ha commentato dicendosi convinto dell’innocenza dei due coniugi.

Strage di Erba, le parole di Azouz Marzouk

“Non sono stati loro, sono deluso” sono state le parole di Azouz Marzouk, marito e padre di due delle quattro vittime della strage di Erba: “Io ho una mia convinzione, le indagini sulla strage di Erba vanno riaperte, ci vogliono altri accertamenti” ha dichiarato l’uomo all’uscita dal Tribunale dopo che la Corte d’Assise di Brescia ha confermato l’ergastolo per i coniugi Romano. “Non chiede scusa ai fratelli Castagna?” è stato chiesto a Marzouk che ha risposto dicendo di non conoscerli.

Giuseppe Castagna: “Sono soddisfatto”

Giuseppe Castagna, uno dei familiari di tre delle quattro vittime della strage di Erba, ha dichiarato all’Adnkronos: “Ero convinto di questa sentenza, non poteva essercene un’altra, ma un po’ di paura c’è sempre. Sono soddisfatto e spero che almeno per un po’ di tempo, in attesa che la difesa si rivolga e discuta il ricorso in Cassazione, io e mio fratello vivremo una vita un po’ meno stressante“.

