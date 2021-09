Il piccolo Eitan, unico superstite della strage del Mottarone è stato rapito dal nonno. Il piccolo da mesi era nel mezzo di una battaglia per la tutela.

Non c’è pace per il piccolo Eitan Biran, il bambino di 6 anni unico sopravvissuto nella strage della Funivia della Mottarone. Eitan, da mesi nel bel mezzo di una battaglia per la sua custodia legale sarebbe stato rapito dal nonno.