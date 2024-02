Strage nelle Filippine: bus precipita in burrone, almeno 16 morti

Filippine: un bus precipita in un burrone, ci sono morti e feriti

Nelle Filippine un autobus ha perso il controllo finendo in un burrone profondo, molti passeggeri hanno perso la vita. Difficili i soccorsi

Nelle Filippine centrali, martedì pomeriggio 20 febbraio, un bus carico di passeggeri è stato coinvolto in un tragico incidente che ha portato alla morte di almeno 16 vite e al ferimento di altre 12 persone (di cui 8 destano in gravi condizioni), secondo quanto riportato dalle autorità locali. L’incidente è avvenuto nella città di Hamtic, nella provincia di Antique.

Bus precipitato nel burrone, la dinamica dell’incidente

Mentre l’autobus affrontava una curva in discesa, ha improvvisamente perso il controllo, schiantandosi contro una ringhiera di cemento prima di precipitare in un burrone profondo. Testimoni oculari hanno raccontato che l’autista (che anche lui ha perso la vita) stava suonando ripetutamente il clacson, segnalando probabilmente una perdita di controllo del veicolo.

Bus precipitato nelle Filippine, l’arrivo dei soccorsi

I soccorritori, tra cui polizia, truppe dell’esercito e soccorritori locali, hanno lavorato con impegno per estrarre le vittime dalle lamiere contorte dell’autobus. Utilizzando barelle e corde, hanno portato le vittime su per il burrone in un’operazione di salvataggio che si è protratta fino a tarda notte.

Si tratta di una tragedia che ha scosso profondamente la comunità locale, e le autorità stanno attualmente indagando per determinare le cause esatte dell’incidente e per implementare misure preventive al fine di evitare futuri incidenti simili.