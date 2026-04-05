Il mondo del calcio è scosso da una terribile notizia, è morta Giorgia, la figlia dell’ex terzino dell’Inter Felice Centofanti. A darne la notizia Martina Centofanti, ex ginnasta azzurra.

Lutto nel mondo del calcio, è morta la figlia di Centofanti

Un grave lutto ha colpito nei giorni scorsi l’ex terzino di Inter, Palermo e Genova Felice Centofanti. La figlia Giorgia, nata con una disabilità, è morta. A dare la notizia della scomparsa di Giorgia l’altra figlia dell’ex calciatore, Martina, ex ginnasta Azzurra: “abbiamo sempre ritenuto opportuno preservare la tua storia, la nostra storia, perché così delicata e preziosa da essere custodita con cura. Vorremmo ora però provare in qualche modo a renderti onore, per quello che sei stata per noi. Ogni giorno e dal primo momento sei stata la forza più grande che la tua famiglia abbia avuto. Il pilastro e il centro del nostro amore, un qualcosa di talmente grande che è impossibile da spiegare a parole.”

Felice Centofanti, è morta la figlia Giorgia: il dolore della sorella Martina

A dare l’annuncio della morte di Giorgia Centofanti l’altra figlia dell’ex calciatore, Martina, con una lunga lettera sui social: “il tuo sorriso ha illuminato ogni momento, ci bastava immaginarlo per sentirci vivi e improvvisamente anche le cose che sembravano impossibili diventavamo più semplici da affrontare e, pensando a te, sarà così per sempre. Ogni attimo passato insieme è stato essenziale per riempire il cuore di amore incondizionato, consapevoli del fatto che ogni minuto fosse prezioso e unico, e ricordandoci ogni giorno quanto la vita vada apprezzata e vissuta a pieno.”