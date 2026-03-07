Lutto nel Napoli: è morto il portiere storico, aveva 72 anni

Il mondo del calcio il lutto per la morte di Pasquale Fiore, storico secondo portiere del Napoli, simbolo di dedizione silenziosa e fedeltà ai colori azzurri. Cresciuto nelle giovanili della squadra partenopea, Fiore ha saputo lasciare un’impronta indelebile nonostante le poche presenze in campo, diventando un punto di riferimento nello spogliatoio e per i tifosi.

Grave lutto nel mondo del calcio: un portiere discreto ma indimenticabile per il Napoli

Come riportato dal Corriere, il mondo del calcio e i tifosi del Napoli piangono la perdita di Pasquale Fiore, scomparso a 72 anni dopo una lunga malattia. Nato ad Agnano, è stato il secondo portiere storico degli azzurri dal 1977 al 1984, alle spalle del celebre Luciano Castellini. Con la maglia del Napoli ha collezionato sette presenze in sette stagioni e, nelle giovanili, si era messo in luce vincendo nel 1975 il prestigioso Torneo di Viareggio.

Dopo l’esperienza partenopea, Fiore ha indossato anche le maglie di Acireale, Paganese, Avellino, Como e Udinese. Il ritiro, avvenuto nel 1986 a causa della rottura del tendine d’Achille, non lo ha allontanato dal calcio: nel 2005 è stato allenatore del Venezia-Jesolo femminile in Serie A2 e, successivamente, preparatore dei portieri delle giovanili del Favaro e viceallenatore del Laguna di Venezia in Promozione. Cresciuto nelle giovanili del Napoli, aveva debuttato in prima squadra nella stagione 1975-76, partecipando anche alla vittoria della Coppa Italia. Pur avendo giocato poco, Fiore è rimasto nella memoria dei tifosi come simbolo di lealtà e attaccamento ai colori azzurri, un uomo di spogliatoio che incarnava la dedizione silenziosa del numero 12, spesso dimenticato, ma essenziale nella storia del calcio partenopeo.

Grave lutto nel mondo del calcio: è morto Pasquale Fiore

Caratterizzato dai suoi inconfondibili baffoni, Fiore era una figura silenziosa ma fondamentale nello spogliatoio, rispettato dai compagni e dai tifosi per la sua dedizione e il legame profondo con la città. Come ricordato dal club, «Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Pasquale Fiore, portiere azzurro dal 1977 al 1984». La sua morte è coincisa con la partita Napoli-Torino al Maradona, vinta dagli azzurri per 2-1 grazie ai gol di Alisson Santos ed Elmas.