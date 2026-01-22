Il calcio portoghese è stato scosso da una tragedia inaspettata: Nassur Bacem, giovane terzino del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense, è morto improvvisamente durante una partita di coppa nell’Algarve.

L’eredità di un giovane talento e il cordoglio del mondo sportivo

Il club, che milita nella quarta divisione portoghese, ha ricordato con commozione il percorso di Bacem, cresciuto nei settori giovanili di Sporting CP, Académica, SC Braga e Leixões SC.

“Nassur se ne va troppo presto, lasciando un vuoto immenso nel nostro club e in tutti coloro che gli erano vicini, dentro e fuori dal campo“, si legge nel comunicato, che sottolinea anche la stima verso la sua persona: “Era un atleta, un collega e una persona che farà sempre parte della nostra famiglia“. La tragedia ha riportato l’attenzione sull’importanza dei controlli medici nel calcio dilettantistico e sulla vulnerabilità inattesa anche di atleti giovani e in apparenza in perfetta forma.

La comunità sportiva dell’Algarve e oltre ha espresso cordoglio e tributi sui social, ricordando Bacem come un calciatore generoso e un compagno amato, simbolo di dedizione e passione per il gioco.

Tragedia in campo: la scomparsa improvvisa di Nassur Bacem

Mercoledì 21 gennaio 2026, il calcio portoghese è stato scosso da un evento drammatico. Nassur Bacem, terzino sinistro di origine angolana del Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense, si è improvvisamente accasciato al 27° minuto della partita di Taça do Algarve contro l’Imortal DC, allo Stadio Municipale di Olhão, nell’Algarve.

Colpito da un arresto cardiaco mentre era in campo, ogni tentativo di rianimarlo da parte del medico del club, dello staff sanitario delle squadre e dei soccorritori dell’INEM si è rivelato vano. Il giocatore, 27 anni, è stato dichiarato morto sul posto, lasciando compagni, tifosi e avversari sotto shock.

Il presidente del Moncarapachense, Nemésio Martins, ha commentato: “Non ci sono parole. Questo è un momento estremamente difficile per tutti. È stato improvviso. Non c’è stato tempo per fare nulla, nonostante il medico fosse sempre presente“.