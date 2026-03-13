Stretto di Hormuz sotto assedio: ripercussioni politiche e militari per gli Stati Uniti

Un'indagine preliminare indica un tomahawk su una scuola a Minab e il blocco dello Stretto di Hormuz aumenta la pressione su Washington e sui mercati

La regione del Golfo è entrata in una nuova fase di alta tensione, con ripercussioni che vanno dalle rotte commerciali ai palcoscenici politici internazionali. Il 12 marzo 2026 emergono notizie che mettono in relazione il soffocamento dello Stretto di Hormuz da parte delle forze iraniane e un tragico episodio di fuoco amico che avrebbe colpito una scuola a Minab. La convergenza di attacchi navali, aumenti dei prezzi del petrolio e rivelazioni su possibili errori di targeting rende più difficile per l’amministrazione di Donald Trump decidere come e quando porre fine alle operazioni militari.

L’inchiesta preliminare americana, riportata dai media il 12 marzo 2026, suggerisce che un Tomahawk abbia colpito la scuola di Minab uccidendo decine di civili, prevalentemente bambine, e che l’errore possa essere riconducibile a un mix di intelligenza artificiale e dati obsoleti forniti dalla Defense Intelligence Agency (DIA). L’ipotesi solleva dubbi sulle procedure di verifica del targeting e provoca tensioni a Washington, dove il confronto tra l’esecutivo e l’opposizione si fa sempre più aspro mentre il Pentagono viene chiamato a chiarire responsabilità e controlli.

La strategia marittima e il blocco dello stretto

Nel frattempo, le forze della Repubblica islamica hanno cercato di interrompere il traffico nello Stretto di Hormuz, attaccando o danneggiando diverse navi commerciali e minando le rotte. Le Guardie rivoluzionarie hanno rivendicato colpi contro imbarcazioni come la Express Room (bandiera Liberia) e la portarinfuse thailandese Mayuree Naree, con equipaggi evacuati e membri dispersi. Gli attacchi marittimi complicano la logistica globale e alimentano la retorica di ritorsione di entrambe le parti, mentre il CentCom americano dichiara di aver neutralizzato navi posamine per ridurre il rischio immediato per la navigazione.

Impatto sui mercati energetici

La pressione sulle rotte ha avuto effetti immediati sui prezzi: il Brent ha superato quota 100 dollari al barile e il WTI ha mostrato rialzi significativi, segnalando nervosismo sui mercati. Per arginare la speculazione e l’aumento dei costi alla pompa, l’amministrazione statunitense ha annunciato prelievi dalle riserve strategiche, un passo volto a stabilizzare l’offerta nel breve termine. Il collegamento tra interdizione marittima e quotazioni energetiche mette in luce quanto un conflitto regionale possa avere conseguenze economiche globali, amplificando le pressioni politiche su governi e operatori.

Il possibile ruolo dell’intelligenza artificiale nel targeting

Tra le spiegazioni all’origine della tragedia di Minab emerge anche la pista tecnologica: il Pentagono ha sperimentato strumenti di intelligenza artificiale per accelerare l’identificazione dei bersagli, integrando sistemi di analisi geospaziale come il Maven Smart System con motori di terze parti. Fonti giornalistiche citano l’integrazione di modelli come Claude di Anthropic nei flussi di lavoro, sollevando interrogativi sui meccanismi di verifica e sulle salvaguardie etiche. L’uso di algoritmi per il targeting pone il problema della responsabilità quando dati obsoleti o etichettature errate conducono a colpire aree civili.

Precedenti e fragilità dei processi di intelligence

Il caso richiama anche passaggi storici in cui informazione imprecisa ha provocato danni collaterali, evidenziando che la dipendenza da dataset e mappe non aggiornate può avere conseguenze drammatiche. Agenzie come la National Geospatial-Intelligence Agency e la DIA sono sotto esame per aver fornito codifiche di bersaglio che non sarebbero state adeguatamente verificate da CentCom. La possibile sinergia tra errore umano e automatismi algortimici sottolinea la necessità di protocolli di controllo umano robusti e trasparenti.

Conseguenze politiche e scenari futuri

Le rivelazioni sull’attacco a Minab e il blocco delle rotte marittime influiscono sulla dimensione politica della guerra: senatori dell’opposizione chiedono chiarimenti immediati e una commissione di inchiesta, mentre nel paese persiste il dibattito sulla legittimità delle regole d’ingaggio. Il possibile errore di targeting mina la narrativa ufficiale che attribuiva all’Iran la responsabilità di alcuni attacchi, complicando il tentativo dell’amministrazione di presentare una fine rapida delle ostilità. Sul piano regionale, raid aerei, attacchi a basi e operazioni navali dimostrano come il conflitto possa trasformarsi in una guerra prolungata con elevati costi umani ed economici.

Verso maggiore trasparenza o escalation?

Il combinato disposto di interdizione marittima e incidenti di fuoco amico pone un bivio: procedere con una piena verifica indipendente delle responsabilità e rafforzare i protocolli di controllo, oppure rischiare che la crisi si inasprisca con conseguenze imprevedibili. La data del 12 marzo 2026 rimarrà probabilmente come momento di svolta, in cui scelte tecniche e politiche convergono. Per evitare ulteriori tragedie è fondamentale una maggiore trasparenza sui processi di targeting e una valutazione critica dell’uso di tecnologie autonome in scenari di guerra.