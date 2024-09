Una terribile tragedia si è verificata a Torre del Greco, questa mattina, 24 settembre. Uno studente di 16 anni è caduto dalla finestra.

Studente di 16 anni cade dalla finestra della scuola: è grave

Una tragica vicenda si è consumata in una scuola di Torre del Greco, l’Istituto superiore E. Pantaleo di via Cimaglia. Poco prima dell’inizio delle lezioni, per cause ancora in fase di accertamento, uno studente di 16 anni è caduto dalla finestra della sua classe, situata al secondo piano. Il 118 ha subito portato il ragazzo all’Ospedale del Mare, in codice rosso e in pericolo di vita. Il giovane è in gravi condizioni.

Studente cade dalla finestra della scuola: i dettagli

La dinamica di quanto accaduto al ragazzo è ancora da ricostruire. Al momento gli accertamenti sono in corso. Le lezioni non erano ancora iniziate quando il giovane, ipovedenti, dopo essere entrato regolarmente nella sua classe, si sarebbe avvicinato a una finestra che dà sul lato interno della scuola, precipitando nel vuoto.