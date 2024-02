Ancona, giovane di 14 anni cade da una finestra al terzo piano della sua scuola: è grave

In un noto istituto superiore di Ancona è stata sfiorata la tragedia. Un giovane studente di appena 14 anni è rimasto ferito in modo grave dopo essere precipitato dall’aula della scuola situata al terzo piano. Al momento non è stata esclusa alcuna pista, anche se sta paventando in queste ultime ore l’ipotesi di un gesto volontario, forse per un brutto voto preso a scuola. La dirigente scolastica – si legge dalla testata “La Repubblica” – ha tuttavia tenuto a precisare che lo studente non ha alcuna insufficienza sulla pagella.

Giovane di 14 anni precipita dalla finestra di una scuola ad Ancona: le sue condizioni

L’episodio si sarebbe verificato durante la ricreazione. Ad attuire le conseguenze dovute dall’impatto sarebbe stata la presenza di un terrapieno d’erba e che ha evitato che potesse accadere il peggio. Il 14enne che è stato ricoverato all’ospedale di Ancona sarebbe fortunatamente vigile. La preside della scuola ha dichiarato di essersi recata sul luogo non appena successo il fatto.

La deputata del PD Manzi: “Esprimo la mia vicinanza allo studente”

Nel frattempo, la responsabile nazionale scuola del PD nonché deputata Irene Manzi, attraverso un post su X ha espresso tutta la sua vicinanza allo studente: “Apprendo con sgomento e angoscia della caduta di uno studente dal terzo piano di una scuola di Ancona. In attesa di capire come siano andati i fatti, esprimo tutta la mia vicinanza al giovane studente, alla famiglia e alla comunità scolastica”.