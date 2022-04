Studente di Cambridge torna in Ucraina per combattere come volontario contro i russi

Sta suscitando commozione ed ammirazione la vicenda dello studente di Cambridge che torna in Ucraina per combattere come volontario contro i russi

Arriva dal Regno Unito la vicenda dello studente di Cambridge che torna in Ucraina per combattere come volontario contro i russi: i media spiegano che la giovane matricola Nicolai Nizalov, che ha solo 19 anni, opererà come medico militare ma seguirà comunque gli studi e sosterrà anche gli esami quando il semestre ricomincerà fra un mese circa.

Studente torna in Ucraina per combattere

Nicolai si è di fatto unito ad un plotone di nove volontari. Il giovane risiede nel Regno Unito ormai da nove anni ma le sue intenzioni patriottiche sono ferree, tanto che ha promesso che resterà in Ucraina “finché non vinceremo la guerra”. Nicolai fa parte di un plotone di giovanissimi volontari in cui l’età massima è 30 anni e l’esperienza militare, specie sul campo, è limitatissima. Il gruppo arriverà a Kiev la prossima settimana e lì Nizalov smetterà per un attimo lo stetoscopio e riceverà un fucile per difendersi malgrado sia un sanitario.

“Voglio restare finché non vinceremo”

Ha detto il giovane ai media: “Ho portato con me le lezioni da seguire e cercherò di stare al passo nel poco tempo libero che avrò. Potrei sostenere un esame a distanza a maggio. Dovrei tornare a ottobre per il secondo anno ma la verità è che ho intenzione di restare qui finché non vinceremo”. E in chiosa: “Perché anche se non dovessi ottenere un ottimo voto quest’anno, potrò richiedere un permesso speciale per entrare nel secondo anno”.