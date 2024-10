Mentre Temptation Island continua a collezionare ottimi ascolti in Mediaset, su Rai 2 arriva un reality inaspettato. Si tratta di ‘Se mi lasci non vale‘, che ricorda l’amato viaggio nei sentimenti di Filippo Bisciglia.

Se mi lasci non vale su Rai 2

Il lunedì dal 21 ottobre al 18 novembre su Rai Due arriverà ‘Se mi lasci non vale’, un reality condotto da Luca Barbareschi.

Il nuovo format prevede la presenza di sei coppie in crisi, che si metteranno alla prova e alla fine decideranno di restare insieme o lasciarsi definitivamente.

Per quattro settimane, all’interno di una Villa si sottoporranno a prove, sfide, esperimenti sociali, candid camera (in house ed outdoor) attraverso un percorso di coaching e di confronti, individuali e collettivi. Infine, in ogni episodio ci saranno degli ospiti speciali, anche famosi che affiancheranno le coppie in prove e percorsi divertenti.

Le parole di Luca Barbareschi sul nuovo reality

Luca Barbareschi, noto attore e regista italiano, è tornato recentemente in tv con la partecipazione a Ballando con le Stelle. In merito alla sua nuova conduzione dichiara:

“Quest’anno sarò ovunque. Non solo nel mio programma Se Mi Lasci Non Vale. Posso solo annunciarvi che da qui a gennaio farete una scorpacciata di Barbareschi in tutte e salse. La sera, la sera tardi, la sera presto. Insomma, sono tornato, I’m back“.

Dove vedere Se mi lasci non vale

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 2 e RaiPlay a partire da lunedì 21 ottobre. Tuttavia, oltre a rivedere su RaiPlay l’intera puntata, sarà possibile ripercorrere i momenti salienti della serata.