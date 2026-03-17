Questa sera, martedì 17 marzo 2026, partirà ufficialmente la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti ci sarà anche Antonella Elia che, qualche giorno fa, è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e ha parlato della fine della relazione con Pietro delle Piane.

Gf Vip: Antonella Elia pronta a entrare nella casa

Antonella Elia è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che partirà ufficialmente questa sera, martedì 17 marzo 2026, in prima serata su Canale 5. La showgirl è pronta a questa nuova avventura, che affronterà da single, in quanto è finita la storia d’amore con Pietro delle Piane. Ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” qualche giorno fa, Antonella Elia ha parlato proprio della fine della relazione, lasciandosi andare a una confessione intima.

Gf Vip, la confessione di Antonella Elia sull’ex fidanzato Pietro delle Piane: “Avveniva ogni tre giorni”

Antonella Elia sta per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa è stata ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, dove ha parlato della fine della relazione con Pietro delle Piane, a un passo dalle nozze: “è una decisione irremovibile, non mi sono pentita, anzi sono sempre più convinta.” Sui motivi dell’addio: “era una relazione fatta di tensioni, alti e bassi di continuo. Stavamo vivendo qualcosa di tossico. Continuavamo a litigare. Lo cacciavo di casa ogni tre giorni.“