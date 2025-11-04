Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta siamo in provincia di Rovigo, dove un giovane operaio è morto dopo essere precipitato da un Silos e aver fatto un volo di 10 metri.

Siamo tra San Martino di Venezze e Mardimago, in Veneto, in provincia di Rovigo, in una azienda agricola specializzata nella lavorazione dei cereali, appartenente alla Cooperativa Produttori Mais San Martino. Un operaio, che stava svolgendo dei lavori sul tetto, è caduto improvvisamente facendo un volo di 10 metri. Sul posto sono giunti subito i soccorsi e le forze dell’ordine, che dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Un operaio è precipitato da un silos questo pomeriggio in provincia di Rovigo, facendo un volo di 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, per l’uomo, 47 anni, non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul posto anche gli ispettori dello Spisal e i carabinieri, che hanno già avviato le indagini per capire le cause di questo ennesimo incidente sul lavoro.