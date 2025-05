Tragedie sul lavoro: tre morti in un solo giorno in Italia

Un tragico bilancio di tre morti sul lavoro in Toscana, Campania e Sicilia in un solo giorno.

Un giorno tragico per il lavoro in Italia

Il lavoro, che dovrebbe garantire dignità e sicurezza, si trasforma in tragedia in un solo giorno. Tre uomini, tutti tra i 55 e 61 anni, hanno perso la vita in incidenti sul lavoro in diverse regioni italiane: Toscana, Campania e Sicilia. Questi eventi drammatici non solo evidenziano la precarietà della sicurezza sul lavoro, ma pongono anche interrogativi sulla necessità di una maggiore vigilanza e prevenzione.

Incidenti mortali in Toscana e Campania

Nel pomeriggio, un collaboratore scolastico di Serradifalco, Salvatore Cumbo, ha subito un tragico incidente mentre riparava la saracinesca di un supermercato. Caduto da un’altezza di tre metri, nonostante l’intervento dell’elisoccorso, per lui non c’è stato nulla da fare. Questo episodio mette in luce la vulnerabilità di chi accetta lavori occasionali per arrotondare, spesso senza le necessarie misure di sicurezza.

In mattinata, a Vernio, un operaio albanese di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion in movimento. La procura ha avviato un’indagine per omicidio colposo, sottolineando l’importanza di indagare le responsabilità in questi tragici eventi. La mancanza di sicurezza e di controlli adeguati continua a rappresentare un problema serio nel nostro paese.

La situazione in Sicilia e i dati allarmanti

Un altro incidente mortale si è verificato a Scafati, dove un operaio di 61 anni è caduto da una scala durante lavori di ristrutturazione. Non è chiaro se fosse regolarmente assunto, ma questo caso evidenzia la diffusione del lavoro in nero, un fenomeno che contribuisce all’insicurezza nei luoghi di lavoro. In Sicilia, la situazione è altrettanto preoccupante: dall’inizio dell’anno, si registrano 17 morti sul lavoro, un dato che fa riflettere sulla necessità di interventi urgenti.

Recentemente, sono stati diffusi i dati sugli infortuni mortali in Italia, con un aumento dell’8,37% nel primo trimestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo trend in crescita è allarmante e richiede una risposta immediata da parte delle istituzioni e delle aziende, affinché si possano garantire condizioni di lavoro più sicure per tutti.