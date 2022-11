Roberto Zaccaria, che ha raggirato Daniele, 24enne che si è tolto la vita, si è suicidato. Voleva denunciare chi lo aveva messo alla gogna.

Roberto Zaccaria aveva raggirato Daniele, ragazzo di 24 anni che si è tolto la vita dopo aver scoperto di essere stato truffato, e poi si è suicidato. Aveva intenzione di denunciare tutti coloro che lo avevano “messo alla gogna”.

Roberto Zaccaria si è suicidato. Aveva finto di essere una ragazza, raggirando Daniele, un ragazzo di 24 anni di Forlì, che si è tolto la vita dopo aver scoperto che la sua fidanzata virtuale, Irene, in realtà era un uomo. Del caso si era occupata la trasmissione televisiva Le Iene, che aveva intervistato Zaccaria. Daniele si è suicidato nel settembre 2021, mentre Roberto è stato trovato morto ieri. Aveva ricevuto un decreto penale di condanna per sostituzione di persona con una pena di 825 euro.

“È stato uno scherzo, se aveva problemi di testa non è colpa mia” si era difeso in televisione.

Suicidio Roberto Zaccaria: “Voleva denunciare chi lo aveva messo alla gogna”

L’avvocato Pier Paolo Bernini ha raccontato a La Repubblica che Roberto Zaccaria sarebbe dovuto andare da lui per sporgere denuncia “penso contro chi lo aveva messo alla gogna in tv e sul web. Ma si vede che non ce l’ha fatta più.

Nei suoi confronti c’è stata un’istigazione al suicidio, a Forlimpopoli è apparso pure un manifesto contro di lui. I media lo hanno accusato di aver portato al suicidio Daniele, ma io credo che in quella vicenda non ci sia alcun nesso eziologico con la morte del ragazzo“. Il Corriere della Sera ha aggiunto che l’uomo di 64 anni aveva anche mandato a Daniele dei messaggi con altri due profili finti, quello di Braim, finto fratello di Irene, e quello di Claudia, finta amica del cuore.

“Sono stanco, mi stanno rovinando la vita” aveva dichiarato Zaccaria al Resto del Carlino.