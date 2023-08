SuperEnalotto 31 agosto, Ferrandina (MT) baciata dalla fortuna con un "5": ecco quanto vale

A Ferrandina in provincia di Matera si festeggia in grande. È stato infatti centrato un "5": ecco qual è il suo valore.

Si torna a festeggiare alla grande nel SuperEnalotto. Nel concorso n. 112 di giovedì 31 agosto, il comune di Ferrandina in provincia di Matera è stato baciato dalla fortuna. Grazie ad un “5” è stata infatti vinta la bellezza di 188.851,04 euro con una schedina “5” Pannelli. Niente da fare per il “6”.

SuperEnalotto 31 agosto, tutti i numeri e le quote

Di seguito la combinazione vincente estratta nel concorso n. 112:

61 – 73 – 15 – 66 – 72 – 9 ; Numero Jolly: 2 ; Numero Superstar: 79

Queste invece le relative quote:

punti 6: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5+1: 0 € 0,00

0 € 0,00 punti 5: 1 € 188.851,04

1 € 188.851,04 punti 4: 547 € 380,05

547 € 380,05 punti 3: 22.135 € 26,86

22.135 € 26,86 punti 2: 355.054 € 5,06

Dov’è stata centrata la vincita.

Stando a quanto riporta Agipronews, la vincita è stata realizzata presso l’Edicola Locilento sita in via Buonsanti Lanzillotti. Ricordiamo che l’ultimo 6 del valore di 42,4 milioni di euro, ha raggiunto lo scorso 10 giugno la città di Teramo. Ad oggi, giovedì 31 agosto, questa soglia è stata ampiamente superata. Il montepremi, in vista del prossimo concorso varrà infatti 48,3 milioni di euro. Che possa essere presto vinto il quarto “6” di questo 2023? Solo il tempo potrà dircelo e chissà che non accada veramente.

Spostandoci infine in Europa, ricordiamo che nell’ultimo concorso dell’Eurojackpot di martedì 29 agosto, sono stati centrati in Germania due “5+1” da 535.487,20 euro a testa. La combinazione vincente estratta è la seguente: 39 – 20 – 42 – 14 – 18 ; Euronumeri 9 e 6. Il jackpot ha toccato quota 28 milioni di euro.