L'analisi delle intenzioni di voto e del comportamento referendario evidenzia una riduzione del margine del centrodestra e un sostanziale pareggio tra Sì e No in vista del voto del 22 e 23 marzo.

L’ultimo aggiornamento della Supermedia YouTrend diffuso il 5 marzo disegna un’Italia elettoralmente incerta nelle settimane che precedono il referendum costituzionale. Le rilevazioni raccolte tra il 19 febbraio e il 4 marzo mostrano movimenti contenuti: il vantaggio della coalizione di governo si assottiglia e il voto referendario si avvicina a un equilibrio sostanziale.

Commento sull’analisi dei dati

Gli spostamenti rimangono entro i limiti di campionamento ma possono fare la differenza in scenari molto serrati. Per questo assume valore la verifica delle metodologie adottate: qualità del campione, tecniche di somministrazione e ponderazioni sono elementi decisivi per interpretare scostamenti di pochi decimali.

Andamento dei principali partiti

Negli orientamenti di voto più recenti si registrano leggere perdite per alcuni partiti di maggioranza. Fratelli d’Italia si trova al 28,8% (-0,5), mentre il Partito Democratico scende al 21,6% (-0,5). Il Movimento 5 Stelle mostra invece un recupero, salendo al 12,4% (+0,6).

La Lega scende al 6,5% (-0,6), toccando uno dei livelli più bassi dall’inizio della legislatura. Alleanza Verdi e Sinistra cresce al 6,7% (+0,3), superando il Carroccio. Forza Italia è al 8,7% (-0,4). Tra i partiti minori: Azione 3,3% (-0,1), Futuro Nazionale 3,2% (+0,2), Italia Viva 2,2% (-0,2), +Europa 1,6% (=), Noi Moderati 1,1% (+0,1).

Anche variazioni dell’ordine di pochi decimi possono modificare la percezione pubblica e le strategie dei partiti; per gli analisti, la sensibilità degli elettori e la comunicazione nelle settimane finali possono amplificare questi piccoli spostamenti.

Dinamica fra i blocchi

Il centrodestra resta primo blocco ma perde terreno, attestandosi al 45,1% (-1,5). Il centrosinistra, preso da solo, segna il 29,9% (-0,1). Il Movimento 5 Stelle, fuori dai poli tradizionali, conferma il 12,4% (+0,6). Il cosiddetto terzo polo si aggira intorno al 5,5% (-0,3), mentre le altre formazioni complessivamente raggiungono il 7,1% (+1,3).

La somma di centrosinistra e M5S riduce il divario dal centrodestra a poco più di mezzo punto percentuale: spostamenti limitati, ma ripetuti, in un quadro frammentato possono alterare le proiezioni sulle possibili maggioranze. Per i partiti la sfida resta capire se gli intesi programmatici reggeranno eventuali trattative post‑voto.

Il referendum sulla riforma della giustizia

Sulla consultazione costituzionale la Supermedia segnala un pareggio tecnico: il Sì al 50,4% (-0,8), il No al 49,6% (+0,8). Il margine dei favorevoli si è ridotto di oltre un punto in una settimana, avvicinandosi al periodo di blackout dei sondaggi previsto per il 22-23 marzo.

Questo avvicinamento rende decisive le ultime giornate di campagna e l’affluenza: essendo una modifica confermativa, non è richiesto il quorum per la validità del referendum, ma l’esito finale dipenderà molto dall’attenzione degli indecisi e dalla partecipazione. Le oscillazioni immediatamente precedenti al voto sono frequenti e spesso riconducibili a fattori contingenti più che a cambiamenti profondi nelle preferenze.

Metodologia e attendibilità

La Supermedia YouTrend/AGI è una media ponderata che aggrega più rilevazioni nazionali (tra cui Ipsos, SWG, EMG, Eumetra e Noto Sondaggi). I pesi tengono conto della dimensione dei campioni, della data di somministrazione e delle diverse tecniche di raccolta per ridurre la varianza indotta da singoli istituti e mitigare bias metodologici.