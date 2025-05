In un’Italia dove il conto cresce e le pensioni sembrano restare ferme, anche comprare il pane può diventare un problema. Ma qualcosa si muove, almeno nei corridoi dei supermercati.

Sconti offerte spesa anziani: piccoli aiuti che fanno la differenza

C’è chi ha passato la vita a lavorare e oggi si ritrova a contare le monete prima di prendere un litro di latte.

Il carovita non perdona. Eppure, alcune catene di supermercati stanno cercando — nel loro piccolo — di fare qualcosa. Sconti, offerte nei supermercati per la spesa soprattutto per gli anziani e/o consegne gratuite. Un po’ di respiro per chi ha superato i 60.

Carrefour, ad esempio, ogni settimana offre il 10% di sconto agli over 60. Senza soglia di spesa nei Carrefour Iper e Market. E per chi preferisce restare a casa, la spesa arriva gratis se si superano i 35 euro (una volta a settimana, Carta SpesAmica Payback necessaria) . Conad, invece, si concentra sugli over 70 e su chi ha un’invalidità: consegna gratuita una volta a settimana, ma solo dopo aver compilato un modulo online. E poi c’è Pam. Ogni domenica, sconto del 10% con la carta “Per Te”. Il giovedì? Spesa gratis a casa.

Ma non finisce qui. Unes ha scelto una formula diversa: sconto fisso del 10% ogni giorno per gli over 65. Limite? Massimo 5 euro a spesa, e non vale su ricariche, libri e giornali. Per chi è più tecnologico, tutto si gestisce tramite app. Esselunga, invece, punta sulla consegna gratuita per gli over 70 (o con almeno il 60% di invalidità), sia online che in negozio.

Supermercati e over 60: le promozioni non sono tutte uguali

Ecco alcuni sconti e offerte per la spesa, Despar l’ha chiamata “Happy 65”. Nome allegro per uno sconto concreto: 10% dal lunedì al giovedì, minimo 40 euro di spesa, serve l’app Despar Tribù . Un po’ complicato? Forse. Ma è pur sempre qualcosa. Coop è più diretta: ogni mercoledì, 10% per i soci con la carta gratuita. Dipende dalla regione, però. Serve informarsi. Bennet, infine, propone il 5% di sconto per gli over 65 iscritti al Bennet Club. Valido solo in alcuni punti vendita. Meglio chiedere prima.

Morale? Gli sconti ci sono. Ma bisogna cercarli, capirli, spesso armarsi di pazienza e app. E magari — perché no — chiedere aiuto al nipote per scaricare quella benedetta app.