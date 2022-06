Sushi in casa: come farlo in modo facile e gustoso

Con strumenti adeguati come il cuociriso, ingredienti freschi e di qualità e attrezzi adatti, è possibile preparare il sushi in casa per amici e ospiti.

In cucina è bello anche sperimentare e provare ad assaggiare piatti di altri paesi. Tra le varie tradizioni culinarie, vi è un piatto molto amato come il sushi. Questo piatto molto prelibato e sano è possibile anche prepararlo in casa in modo semplice. Qui forniamo tutte le indicazioni e i passaggi per farlo a casa.

Sushi in casa

Con questo termine si intende uno dei piatti tipici della cucina giapponese. Il sushi è un piatto molto amato e apprezzato nella cucina giapponese, ma per risparmiare e consumarlo in base ai propri gusti, è possibile anche prepararlo in casa affidandosi ad alcune ricette che si trovano in Internet per mangiarlo in ogni momento.

Sono moltissime le famiglie italiane che non sanno rinunciare a questo piatto. Inoltre, i piatti della cucina giapponese sono molto sani e leggeri al punto che possono consumarli tutti, anche coloro che sono a dieta. Sono piatti pratici che si preparano con ingredienti freschi e di qualità. In Italia sono tantissimi i supermercati che hanno un banco dedicato a questo prodotto da preparare in casa.

Con il piatto e il nome di sushi si intendono i bocconcini a base di riso a grani piccoli e corti, aceto di riso, zuccero e sale insieme a vari tipi di pesce, tra cui alghe, uova e vegetali. Inizialmente, per conservare il pesce per diverso tempo ed evitarne il deterioramento, si era soliti, nella tradizione nipponica, di avvolgerlo nel riso fermentato.

Sicuramente prepararlo a casa non è semplice, anche perché i cuochi giapponesi studiano e si affinano ogni giorno per riuscire a cucinare il sushi nel modo migliore possibile. Preparandolo in casa si è sicuri degli ingredienti e si può fare bella figura con gli amici.

Sushi in casa: consigli

Per coloro che hanno voglia di mangiare il sushi e non hanno tempo di andare a fare la spesa al supermercato per poterlo comprare, una ottima idea potrebbe essere farlo a casa con i consigli e suggerimenti che forniamo qui. Si ha bisogno di abilità, esperienza, ma soprattutto pazienza. I risultati potrebbero non essere entusiasmanti, all’inizio, ma pian piano, si può migliorare.

Per poterlo preparare si possono consultare le ricette dei vari blog di cucina che sicuramente sapranno come fare o seguire qualche video tutorial su come farlo in casa. Sono anche molti i libri disponibili su Amazon che aiutano ad approcciarsi a questo piatto nel modo migliore. Molto importante, oltre alla preparazione del sushi, anche badare all’estetica del piatto.

Bisogna anche verificare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari che si usano, a cominciare dal pesce di cui si deve sempre sapere l’esatta provenienza. In questo caso, è bene rivolgersi al proprio supermercato o pescivendolo di fiducia in modo da scegliere il pesce migliore per fare il sushi in casa.

Ci sono poi una serie di utensili e strumenti che accompagnano il sushi in casa: dal cuociriso che permette di cuocere il riso perfettamente senza perdere il grado di cottura sino al Roller Sushi, lo strumento migliore per realizzarlo in casa. Il tagliere in legno, le ciotole in ceramica per i condimenti, insieme ai coltelli e ai bastoncini sono essenziali nella preparazione di questo piatto.

Sushi in casa: miglior strumento

Per poter preparare il sushi in casa, bisogna avere a disposizione vari strumenti e utensili utili. Il migliore, tra i tanti, è Roller Sushi, che permette di realizzare questo piatto in modo semplice e divertente. Si tratta di uno strumento portatile, quindi utile anche per portarlo a casa di amici e preparare insieme questo piatto.

Ha dimensioni compatte e contenute, quindi non ingombra. Facilissimo da usare e permette anche di non sporcare la cucina, mantenendola sempre pulita e ordinata. Uno strumento realizzato in materiali che sono certificati e attestati dall’Unione Europea. Si può lavare sia a mano che in lavastoviglie e possono usarlo anche i bambini per la sicurezza del prodotto.

Come si intuisce dal nome, si tratta di un arrotola sushi con cui preparare la pietanza giapponese in modo facile ed intuitivo. Un attrezzo con il quale preparare involtini e bocconcini di riso di vario tipo. Molto facile da usare dal momento che basta seguire alcuni accorgimenti. Bisogna disporre sulla linguetta il cibo che si vuole arrotolare; per poi chiuderla; con il blocco contenitore tirare la linguetta in modo da avvolgere e arrotolare il sushi per poi consumarlo con vari aperitivi o i condimenti.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Un attrezzo come Roller Sushi ha ottenuto l’entusiasmo di moltissimi consumatori che ne consigliano l’acquisto.

Originale ed esclusivo, non si ordina nei negozi o siti di e-commerce, ma soltanto collegandosi al sito ufficiale dove è necessario lasciare i propri dati rimanendo in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma. Ha un costo promozionale di 49,90€ invece di 99,80 per un utensile, ma sono diverse le altre offerte e il pagamento si effettua con carta di credito, Paypal o anche contanti al corriere.