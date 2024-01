Parigi, 17 gen. (askanews) – Svelate divise della squadra francese per le Olimpiadi di Parigi 2024 realizzate da Le Coq sportif, ci sono diversi modelli: per allenarsi, per passeggiare per il villaggio olimpico e per salire sui podi dei giochi. Richiamano i colori della bandiera francese ma hanno base bianca. Sono state presentate ufficialmente presso la sede del Comitato Sportivo Olimpico Francese (CNOSF).