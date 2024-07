Non c’è pace per la Royal Family che, negli ultimi mesi, sta attraversando una difficoltà dietro l’altra: dalla malattia di Re Carlo III a quella della principessa Kate. All’elenco dei disagi si aggiunge uno svenimento improvviso durante la cerimonia dell’ordine della Giarrettiera.

Il malore durante la cerimonia

Dopo una momentanea pausa dagli impegni ufficiali a causa del tumore che lo affligge, Carlo ha deciso di riprendere a partecipare agli eventi e alle cerimonie che richiedono la sua presenza. Per questa ragione ha presenziato, insieme alla moglie Camilla, alla cerimonia dell’ordine della Giarrettiera, che si svolge ogni anno per onorare il più antico ordine cavalleresco della Gran Bretagna.

Cerimonia che non è stata però priva di rischi e imprevisti. La Regina Camilla infatti ha avuto parecchie difficoltà a scendere i gradini a causa dell’abito lungo. Ma, a destare preoccupazione, soprattutto, è stato lo svenimento di una delle guardie reali, avvenuto a causa di un malore improvviso.

Le cause dello svenimento

La guardia svenuta ha ricevuto immediatamente il soccorso e l’assistenza di due militari che l’hanno sorretta e fatto allontanare con discrezione. Non si conoscono le cause del malore, ma è probabile che sia avvenuto per via del caldo e/o delle divisa troppo pesante.