Talloni screpolati: cause e rimedi naturali

I talloni screpolati sono sgradevoli da vedere e vanno curati per evitare delle conseguenze. Vediamo come farlo nel modo appropriato.

I talloni screpolati sono una condizione comune che va trattata tempestivamente al fine di evitare infezione e dolore. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause alla base dei talloni screpolati e come risolvere facendo affidamento sui rimedi naturali.

Talloni screpolati

Avere dei talloni screpolati è normale e, di solito, questa condizione non rappresenta un rischio per la vita o la salute di una persona. Tuttavia, poiché la vista dei talloni screpolati può essere sgradevole e, comunque, se trascurati, quell’eccessiva secchezza e screpolatura può provocare infezione e dolore, al punto che camminare può diventare complicato, prendersi cura dei talloni screpolati è essenziale.

Le cause alla base dei talloni screpolati sono numerose e, alcune volte, possono anche influenzarsi reciprocamente. In generale, però, prevenire la presenza dei talloni screpolati è possibile e, anche quando non si fa in tempo, si può sempre intervenire per rimediare.

L’importante è fare affidamento su delle soluzioni adeguate e, preferibilmente, di origine naturale, onde evitare che il trattamento posso avere, nel tempo, degli effetti collaterali.

Talloni screpolati: cause e prevenzione

Il primo e più comune sintomo di tallone screpolato è, indubbiamente, la presenza di un callo, localizzato proprio sotto al tallone, che si forma quando i cuscinetti di grasso sotto al tallone si espandono a causa della pressione che si esercita mentre si cammina. Con il tempo, i calli possono sviluppare piccole fessure e crepe, sgradevoli alla vista.

L’obesità, le docce lunghe e calde, l’utilizzo prolungato di sandali o di scarpe aperte sul retro, l’abitudine di camminare a piedi nudi sul pavimento e lo stare in piedi a lungo predispongono e aumentano il rischio di sviluppare talloni screpolati.

L’utilizzo di una crema emolliente e idratante, da applicare quotidianamente, e l’utilizzo della pietra pomice, almeno una volta alla settimana, per rimuovere le cellule morte sui piedi, dovrebbe essere sufficiente a prevenire la formazione dei talloni screpolati.

Tuttavia, allo stesso tempo, è preferibile anche:

Bere almeno due litri di acqua al giorno e garantire livelli di idratazione sufficienti per l’organismo

sufficienti per l’organismo Monitorare il proprio peso così che quando si cammina non si eserciti troppa pressione sui piedi

così che quando si cammina non si eserciti troppa pressione sui piedi Indossare calzature adeguate

Evitare di camminare a piedi nudi sul pavimento

Talloni screpolati: i migliori rimedi su Amazon

Prendersi cura di se stessi è importante al fine di evitare dei problemi che, se trascurati troppo a lungo, potrebbero anche diventare difficili da gestire, come può succedere con i talloni screpolati. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcune delle migliori soluzioni che Amazon propone ai suoi clienti, alla migliore offerta, per il trattamento dei talloni screpolati.

Scholl Crema per Talloni Screpolati Active Repair K+, Crema Idratante per Talloni con Cheratina, Assorbimento Rapido ed Effetto Duraturo, Ideale per Uso Quotidiano, 60ml

Particolarmente indicata per il trattamento dei talloni secchi e screpolati, questa crema, se applicata quotidianamente, favorisce il processo di rinnovamento della pelle, crea una barriera per una riparazione della pelle più veloce e previene secchezza e screpolature, con risultati tangibili già dopo i primi utilizzi.

Prep, Crema Rigenera Talloni, Crema Idratante per Talloni Screpolati, Ammorbidisce e Nutre la Pelle, a Base di Burro di Karitè, Pantenolo e Vitamina E, Assorbimento Rapido, Formato 75 ml

Studiata specificatamente per ammorbidire e nutrire la pelle secca e screpolata dei piedi, se applicata regolarmente, almeno due volte alla settimana, e ad ogni pediluvio, rende la pelle più morbida e più sana già dai primi utilizzi. A rapido assorbimento e con effetto immediato, questa crema può essere utilizzata anche come prevenzione dei talloni screpolati.

Ragamed Plus 75 ml – Trattamento piedi emolliente per talloni secchi e screpolati

A base di olio minerale di paraffina e principi attivi naturali, tra cui camomilla, calendula e tea tree oil, questa crema è un trattamento emolliente intensivo per i talloni secche e screpolati che, dopo i primi giorni di utilizzo, rende la pelle dei piedi e dei talloni più morbida e compatta.