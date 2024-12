Ieri sera, martedì 17 dicembre, Belve è andato in onda con l’ultima puntata della stagione. Tra gli ospiti di Francesca Fagnani anche Taylor Mega, pronta a confrontarsi con le domande incisive della conduttrice. L’influencer ha raccontato aspetti della sua carriera, della sua vita sentimentale e ha svelato alcune verità scomode.

Taylor Mega e la frecciatina a Chiara Ferragni

L’influencer è stata al centro delle polemiche nell’ultimo periodo, protagonista del dissing tra Tony Effe e Fedez. Tony Effe avrebbe avuto una relazione con Chiara Ferragni, mentre Fedez sarebbe stato accusato di tradire sua moglie con Taylor Mega, ex fidanzata storica di Tony.

A Francesca Fagnani, Taylor Mega ha raccontato di una “belvata” che rivendica con orgoglio: la sua partecipazione al video di Fedez. Ha spiegato di aver voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Secondo lei, Tony aveva scritto una canzone contro di lei che non le era piaciuta affatto. Dopo, c’era stato un riavvicinamento, ma il rancore non era svanito, la canzone continuava a non digerirla.

“Era una canzone brutta. Poi io c’ero sempre stata per lui e una volta gli ho chiesto un favore e mi ha detto di no. Per una volta che ti chiedo una cosa tu mi dici di no?! Quindi questa cosa più la canzone… Nel pezzo mi dava della poco di buono. Io da brava scorpione me la sono segnata“.

Taylor ha poi confermato così il flirt con Fedez quando lui era ancora sposato con Chiara Ferragni:

“In quel matrimonio ognuno faceva i cavoli propri. Ho ribadito il fatto della coppia aperta perché sui social mi hanno dato della sfascia famiglie. Però non ho mai invidiato Chiara“.

Taylor Mega e la storia tra Tony Effe e Giulia De Lellis

Tony Effe e Giulia De Lellis sono sempre più uniti. Negli ultimi giorni, il rapper romano ha deciso di celebrare il loro amore con un gesto che ha sorpreso tutti: ha regalato alla fidanzata un anello con un diamante di enorme valore.

Non poteva quindi mancare una domanda di Francesca Fagnani riguardo al nuovo rapporto dell’ex fidanzato di Mega. In merito, l’influencer ha dichiarato:

“Se sono rimasta in buoni rapporti con Tony Effe? No! Se sono gelosa di Giulia De Lellis? No! Sono molto contenta che si è fidanzato con lei… finalmente ha trovato una persona alla sua portata“.

Al momento, non è arrivata nessuna replica dalle dirette interessate. Ciò che è certo è che Taylor Mega non le ha mandate a dire.