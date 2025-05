Questa mattina, un missile balistico lanciato dallo Yemen ha colpito una zona nelle vicinanze dell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, scatenando preoccupazione e intensificando le tensioni.

Tel Aviv, missile dallo Yemen colpisce area dell’aeroporto

L’esercito israeliano ha confermato che i suoi sistemi di difesa non sono riusciti a intercettare il missile. Tutti i voli sono stati sospesi per circa un’ora e sono ripresi regolarmente intorno alle 9:30.

Sei persone sono state ferite nell’attacco missilistico degli Houthi contro l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Secondo Magen David Adom, il servizio di emergenza israeliano, un uomo di circa 50 anni avrebbe riportato lesioni agli arti, mentre due donne, di 54 e 38 anni, sarebbero state colpite dall’onda d’urto. Un uomo di 64 anni sarebbe stato lievemente ferito da detriti lanciati dall’esplosione, e altre due donne, di 22 e 34 anni, sarebbero rimaste ferite mentre correvano verso un rifugio. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona centrale di Israele.

Tel Aviv, missile dallo Yemen colpisce area dell’aeroporto: voli sospesi per Israele

Dopo l’attacco missilistico, Air Europe ha cancellato tutti i voli per Israele, incluso uno in partenza da Madrid. Swiss ha fatto lo stesso, annullando il volo da Zurigo. Un aereo di Air India, diretto in Israele da Nuova Delhi, è tornato indietro dopo aver sorvolato la Giordania. Il gruppo Lufthansa, che include anche SWISS, Austrian Airlines e Brussels Airlines, ha annullato tutti i voli per oggi.

In previsione di ulteriori cancellazioni, le azioni della compagnia israeliana El Al sono aumentate del 5% in Borsa.

Tel Aviv, missile dallo Yemen colpisce area dell’aeroporto: la rivendicazione dell’attacco

Un alto funzionario degli Houthi, Muhammad Al-Bahiti, ha affermato durante un’intervista con l’emittente qatariota al Araby che l’attacco contro l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv dimostra la capacità del gruppo di colpire obiettivi strategici in Israele.

Al-Bahiti ha sottolineato che l’operazione evidenzia il crescente potenziale militare degli Houthi, suggerendo che l’attacco rappresenta solo un esempio delle capacità avanzate del gruppo nella regione.