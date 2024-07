Televoto a Sanremo: milioni di voti non contati

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom) ha rivelato risultati sconvolgenti riguardo il televoto del Festival di Sanremo 2024. Secondo il rapporto, su 9,5 milioni di voti espressi, solo 3 milioni sono stati correttamente contabilizzati. Questo significa che 6,5 milioni di voti non sono stati registrati, sollevando serie preoccupazioni sulla trasparenza e l’efficacia del sistema di televoto.

Problemi segnalati già durante la finale

Il caos era iniziato il 10 febbraio, quando molti utenti sui social avevano segnalato malfunzionamenti nel sistema di televoto. Gli artisti in gara, rispondendo alle lamentele dei fan, avevano suggerito di continuare a votare finché non avessero ricevuto una conferma via SMS. Nonostante la Rai avesse assicurato che il problema era stato risolto e che nessun voto sarebbe andato perso, la realtà si è rivelata diversa.

Dettagli del malfunzionamento

Secondo l’AgCom, durante la finale sono stati contabilizzati circa 1,8 milioni di voti con conferma via SMS, mentre 0,9 milioni di voti hanno ricevuto un messaggio che informava del mancato addebito, e altri 0,3 milioni di voti sono stati dichiarati non validi. In totale, solo 3 milioni di voti sono stati effettivamente registrati, lasciando un’enorme discrepanza con i 9,5 milioni di SMS ricevuti dalla piattaforma.

Cause del disservizio

La causa principale del disservizio sembra essere stata una saturazione della capacità di elaborazione della piattaforma di televoto. La quantità di voti ricevuti ha superato le capacità del sistema, impedendo la corretta contabilizzazione di una vasta quantità di preferenze. Questo ha sollevato dubbi sulla validità della classifica finale del Festival.