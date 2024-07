Festival di Sanremo verso lo slittamento: cambiamenti in programma per evitar...

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la Rai sarebbe orientata a far slittare il Festival di Sanremo: il motivo ruoterebbe attorno alla concomitanza della kermesse musicale con i quarti di finale della Coppa Italia, trasmessi da Mediaset.

Possibili cambiamenti in arrivo per il Festival di Sanremo

In queste ore si sta facendo sempre più accreditata la notizia secondo cui la Rai sarebbe orientata a far slittare dall’11 al 15, anziché 4-8 febbraio, il Festival di Sanremo. Troppo ingombrante la programmazione Mediaset con la Coppa Italia.

Anche se la decisione non è chiusa definitivamente, le nuove date sembrerebbero certe al 90%.

Il post social dell’ad Rai Roberto Sergio

“Incredibile calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025″, aveva dichiarato soltanto pochi giorni fa sui social l’ad della Rai.

Una notizia che proprio non è stata digerita, per tale ragione l’azienda avrebbe preso in mano la situazione e sarebbe ora orientata a far slittare il grande evento.

La risposta di Mediaset

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset in merito alla possibile concomitanza con il Sanremo, Pier Silvio Berlusconi, senza mezzi termini, aveva affermato: