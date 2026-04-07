Televoto Grande Fratello Vip: Marco leggermente in svantaggio e il perizoma-gate al centro

Scopri gli sviluppi del televoto, i numeri degli ascolti e il caso delle mutande che ha scatenato discussioni nella casa

La tensione nella casa del grande fratello Vip è salita nelle ultime ore: dopo l’annuncio di Ilary Blasi sul nuovo meccanismo di voto, tre concorrenti sono finiti al televoto e uno di loro dovrà abbandonare il gioco nella puntata in onda il 7 aprile 2026. Si tratta di Antonella Elia, Ibiza Altea e Marco Berry. Il sistema di nomination prevede che al televoto vadano la donna più votata dalle donne, l’uomo più votato dagli uomini e Ibiza, già perdente nel precedente ballottaggio con Raimondo Todaro. I sondaggi online, pur non essendo ufficiali, offrono una fotografia utile a interpretare lo stato di gradimento del pubblico.

Le rilevazioni e il possibile esito del televoto

I principali sondaggi amatoriali e le conversazioni sui social convergono su un risultato parziale: Marco Berry appare in lieve svantaggio rispetto alle due donne, seppur con margini ristretti. Questo tipo di rilevazioni va interpretato con cautela perché la dinamica di voto può cambiare rapidamente nelle ultime ore, soprattutto quando il televoto chiude durante la diretta della puntata del 7 aprile 2026. Il fatto che il distacco sia minimo lascia aperta la possibilità di un ribaltamento, ma al momento gli indicatori riportano il mentalista come il candidato più a rischio di abbandonare la casa.

Implicazioni per la produzione

Se Marco Berry dovesse veramente uscire, per la produzione si creerebbe un tema narrativo non trascurabile: sarebbe il quarto uomo consecutivo a lasciare il reality dopo Dario Cassini, il ritiro volontario di GionnyScandal e l’eliminazione di Giovanni Calvario. Un’escalation simile accentuerebbe lo sbilanciamento di genere nella rosa dei concorrenti, con il cast femminile che resta al momento il principale motore delle dinamiche in gioco. Sul web si discute anche della possibile strategia degli autori: registrare semplicemente la volontà del pubblico o sperare in un recupero di Ibiza per avere la prima eliminata donna dell’edizione.

Il perizoma-gate: origine e conseguenze

Parallelamente al televoto, nella casa è esploso il cosiddetto perizoma-gate, che finirà al centro del confronto in diretta. Tutto è partito dal gesto di Blu Barbara Prezia, che ha regalato un proprio indumento intimo usato a Renato Biancardi e Nicolò Brigante. Quel gesto ha innescato accuse e discussioni, in particolare da parte di Ibiza Altea, che ha definito il comportamento di Blu come gattamorta, termine che nel lessico social equivale a pick me e indica chi cerca attenzioni in modo appariscente. Il tema è destinato a creare scontri e spiegazioni in puntata, coinvolgendo più concorrenti e alimentando la narrazione dell’edizione.

Come la vicenda incide sulle dinamiche interne

Il regalo dell’intimo ha innescato reazioni emotive e giudizi sul carattere e sulle strategie sociali dei concorrenti. Alcuni protagonisti, come Antonella Elia, Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, hanno già espresso pareri forti sulle reazioni della comica e imitatrice Francesca Manzini, amplificando il dibattito. Questo tipo di incidente diventa oggetto di sfruttamento televisivo: la regia potrà valorizzarlo per creare un momento di confronto e mettere in luce alleanze, fratture e gerarchie affettive all’interno della casa.

Ascolti, numeri e concorrenti ancora in gara

La ottava edizione del programma ha mostrato ascolti variabili: la prima puntata ha raggiunto 2.146.000 telespettatori e il 18,4% di share, mentre le successive hanno oscillato tra 1.672.000 (14,3%) e 2.024.000 spettatori (17,4%) nell’ultima rilevazione. Questi dati fotografano un pubblico stabile ma sensibile agli sviluppi della trama. In gioco restano nomi noti che continueranno a influenzare l’andamento del format, tra cui Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Blu Barbara Prezia, Lucia Ilardo, Paola Caruso, Raimondo Todaro, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Nicolò Brigante.

La puntata di martedì 7 aprile 2026 sarà quindi determinante: oltre all’annuncio del concorrente eliminato tra Antonella, Ibiza e Marco, si affronteranno i temi scatenati dal perizoma-gate e si dipaneranno le nuove alleanze. Agli spettatori resta il compito di votare e decidere con il televoto quale percorso far proseguire. In attesa del verdetto, la discussione sui social continua a invitare a “salvare Antonella e Ibiza” o a indirizzare il voto contro Marco, ma come spesso accade ogni ora può modificare il destino dei protagonisti.