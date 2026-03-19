Si potrebbe verificare una tempesta geomagnetica nelle prossime ore. Cosa succede e dove sarà meglio visibile.

Da oggi giovedì 19 marzo sino a sabato 21 marzo bisognerà tenere gli occhi al cielo perché potrebbe verificarsi un evento davvero raro ma di importanza capitale sia per gli esperti di astronomia che lo studieranno nel dettaglio ma anche per gli amanti delle stelle che vedranno un qualcosa di veramente incredibile.

Le CME potrebbe arrivare come non

Gli esperti che si stanno preparando a questo fenomeno hanno già provato a tracciare un bilancio di quello che sarà osservabile, naturalmente non vi è la certezza ma secondo loro le CME saranno veramente difficili da osservare.

Le CME sono le esplosioni di massa coronale e per far si che possano essere visibili devono capitare situazioni difficili da prevedere.

In ogni caso l’attenzione di scienziati ed appassionati è altissima e si aspettano con ansia aggiornamenti in merito che potrebbero già arrivare nelle prossime ore.

Tempesta geomagnetica tra il 19 e il 21 marzo

Il 21 marzo è la data più prossima al verificarsi dell’evento e come riporta Rainews.it per gli esperti dell’agenzia americana Nooa si assisterà a flussi di vento solare, definiti (CH HSS).

Difatti questi saranno il preludio alle condizioni per vedere una tempesta geomagnetica di classe G2 anche se non si esclude la possbilità di vedere tempeste di classe G3, la più forte.

La tempesta geomagnetica deve essere monitorata costantemente perché è impattante sulle comunicazioni radio, sulle reti elettriche e sugli impianti satellitari.

Questo evento permetterà di vedere l’aurora boreale a strati molto bassi, in America si potrà vedere in stati come New York e Idaho.