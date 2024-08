Alcuni protagonisti dell’edizione estiva di Temptation Island continuano ad attirare l’attenzione del popolo social. Alessia Pascarella si è scagliata contro l’ex fidanzato Lino Giuliano, mandando un avvertimento anche alla tentatrice Maika Randazzo.

Temptation Island: Alessia sbugiarda Lino e avverte Maika

Continua il botta e risposta social tra Alessia Pascarella e l’ex fidanzato Lino Giuliano. I due, che si sono detti addio durante il falò di confronto a Temptation Island 2024, non sono affatto in buoni rapporti. Qualche giorno fa, il ragazzo ha accusato l’ex di aver chiesto a tutti i protagonisti del programma delle tentazioni di non avere rapporti con lui. La replica della simpatica napoletana non si è fatta attendere e contiene anche un avvertimento a Maika Randazzo.

Alessia pubblica la chat con le ragazze di Temptation Island

“Dire alle fidanzate dei miei amici che non devono stare con me, ma a che siamo arrivati?“, ha tuonato Lino su Instagram. Alessia ha replicato pubblicando la chat che ha con le ragazze che ha conosciuto a Temptation Island. Si legge che la Pascarella, senza giri di parole, chiede alle amiche se ha mai domandato loro di non vedere o frequentare Giuliano: “Vi risulta che io ho detto ad una di voi che i fidanzati o ex non devono stare con Lino?”. Martina De Ioannon, Jenny Guardiano, Siria Pingo e Vittoria Bricarello negano. Lino, neanche a dirlo, non ha accettato di essere sbugiardato e ha replicato a sua volta:

“Non fatemi raccontare la settimana scorsa. Alessia, non accordarti con le ragazze su WhatsApp. Lo sai bene, mi hai anche chiamato e mi ha chiamato anche Matteo (fidanzato di Siria, ndr) per chiedermi scusa. Non fate i fenomeni. Non iniziamo per favore, dovreste solo chiedere scusa!! Finiscila, e non fare il gioco delle tre carte, tu e loro… Ormai le comandi a bacchetta, abbiamo capito”.

Temptation Island: l’avvertimento di Alessia a Maika

A questo punto, Alessia ha ignorato Lino e si è concentrata su Maika. Ai fan che le hanno chiesto se pensa che i video TikTok della tentatrice siano frecciatine rivolte a lei, Pascarella ha replicato:

“Non penso sia contro di me… almeno così ho letto. Mi ricorda un po’ la storia dell’anno scorso, che si mandavano frecciatine ecc.. Io vorrei proprio evitare tutto questo, vi dico la verità. Anche perché mi conoscono e quando mi girano le pa**e non sono una bella persona. Quindi se lei ha scritto che non è riferito a nessuno, lasciamo così. Però o napulitan ne cosa soj”.

Un chiaro avvertimento in stile Rosa Ricci di Mare Fuori, un po’ too much ad essere onesti.