Ilaria Teolis aveva partecipato a Temptation Island nel 2019 con l’ex fidanzato Massimo Colantoni, oggi la ragazza è incinta del suo attuale fidanzato, Andrea Cirillo, con cui sta insieme da più di quattro anni.

L’annuncio sui social di Ilaria Teolis

Nel pomeriggio di oggi, 5 giugno, Ilaria Teolis è apparsa sui social diffondendo la lieta notizia: ha mostrato i momenti dell’annuncio della sua gravidanza alle persone vicine alla coppia e tutti gli attimi felici trascorsi insieme al suo fidanzato in questi lunghi anni vissuti l’uno accanto all’altro.

Al finale del video, l’immagine della prima ecografia del bebè in arrivo, mentre nella didascalia del post, la ragazza afferma:

«Come potremmo descrivere questo periodo? Non lo sappiamo neanche noi. Sappiamo che ti abbiamo voluto, desiderato, sognato e immaginato. Sapevamo che saresti arrivato, e quando mamma e papà hanno sentito il tuo cuoricino, ci hai stravolto la vita».

Ilaria Teolis a Temptation Island

La ragazza è stata una delle protagoniste dell’edizione 2019 del famoso programma in onda su Canale 5, per mettere alla prova la sua relazione con Massimo Colantoni, finita in quella occasione. Il ragazzo adesso è padre del suo primo figlio, avuto con Denise Lo Giudice, nato il 30 agosto 2023.

Dopo l’esperienza nel reality Ilaria non fa più parte del mondo dello spettacolo, nonostante ciò continua ad essere apprezzata da tutti i suoi followers, tanto l’affetto dimostrato anche in occasione dell’annuncio della gravidanza.