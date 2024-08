Lino Giuliano e Maika Randazzo di Temptation Island sono tornati insieme. La crisi tra l’ex di Alessia Pascarella e la tentatrice è durata una manciata di giorni, il tempo di far parlare di loro. Secondo qualcuno, stiamo assistendo ad un teatrino organizzato a tavolino per il GF.

Temptation Island: Lino e Maika sono tornati insieme

Pace fatta tra Lino Giuliano e Maika Randazzo. Il fidanzato di Temptation Island e la tentatrice hanno superato le incomprensioni e si sono mostrati insieme sui social. Qualche giorno fa, l’ex di Alessia Pascarella aveva annunciato la rottura, dicendosi stanco di chi fa una “polemica per una sciocchezza“.

Lino e Maika: nottata insieme a favore dei social

Lino e Maika sono tornati insieme e, ovviamente, hanno documentato il ritorno di fiamma sui social. Giuliano si è prima mostrato in macchina in direzione Roma, città dove vive la tentatrice, poi ha condiviso uno scatto di un tramezzino condiviso e infine una foto con sfondo Colosseo in cui si mostra abbracciato alla tentatrice. Maika, dal canto suo, ha postato una Storia in cui si vede Lino che guida la macchina.

Lino e Maika insieme per il GF?

Stando ad alcune voci di corridoio, Lino e Maika stanno montando su questo teatrino di liti e ritorni di fiamma per attirare l’attenzione di Alfonso Signorini. Insomma, vorrebbero seguire le orme di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Riusciranno, con questo escamotage, ad entrare al GF? Staremo a vedere.