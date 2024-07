Durante l’ultimo appuntamento con Temptation Island, i telespettatori hanno assistito ad un momento che passerà alla storia: una tentatrice ha demolito un fidanzato. Stiamo parlando di Maika, che ha asfaltato Lino.

Fin dal primo giorno a Temptation Island, il fidanzato Lino si è avvicinato alla tentatrice Maika. Il ragazzo, senza avere un minimo di rispetto per la compagna Alessia, ha iniziato una specie di flirt, arrivando a raccontare alla single una serie di bugie assurde. Nell’ultima puntata, però, anche Maika si è ribellata e ha letteralmente asfaltato Lino.

A fare infuriare Maika sono state delle accuse fuori luogo che Lino le ha rivolto. In sostanza, il fidanzato di Temptation Island l’ha definita una donna di facili costumi, una poco di buono. Ha dichiarato:

Fortunatamente, Maika non ha incassato in silenzio le accuse di Lino. La tentatrice, forse per la prima volta nella storia di Temptation Island, ha risposto per le rime, demolendo l’ennesimo maschietto tutto ormoni che si crede di essere una divinità. Ha dichiarato:

“Tu pensa per te che è meglio. Fidati, non parlare. Io ho dieci ragazzi? Ma come ti permetti? Fai finire questa storia che è meglio. E non provare a farmi passare per quella che va dietro a tutti e che parla con tutti perché non è così. Ti avverto che la mia pazienza sta al limite ed è quasi finita. Sei tu che fai un giorno con una e quello dopo con un’altra. E ricordati che sei qui a farti storielle mentre la tua ragazza è di la. Placati e stai molto calmo, non giudicare me e guarda te. Tu sei fidanzato e guardi me. Tesoro mio io poi sono single e tu no! Ma ti rendi conto? Mi sono fatta un fidanzato che mi giudica, mentre però è fidanzato con un’altra e ha l’amante dentro al villaggio. Follia! (…) Non provare a giocare con me non ti azzardare. E non ti permettere di insinuare che io giochi con tutti i ragazzi qui dentro. Pensa alla tua di storia. Non che mi fai passare per quella che si innamora di tutti. Ci conosciamo io e te? Non mi pare!”.