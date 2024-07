In attesa di vedere il secondo falò di confronto tra Lino e Alessia, in onda nel corso della quinta puntata di Temptation Island, la tentatrice Maika ha rotto il silenzio. La single ha postato un video ironico ma non troppo su Instagram.

Temptation Island, Maika rompe il silenzio dopo il falò tra Lino e Alessia

Mercoledì 24 luglio 2024 va in onda su Canale 5 la penultima puntata di Temptation Island. Le anticipazioni ci dicono che vedremo anche un secondo falò tra Lino e Alessia. Pare che a chiederlo sia stato lui, in lacrime. In attesa di vedere cosa ha da dire all’ex fidanzata, la tentatrice Maika, la stessa con cui aveva iniziato una conoscenza all’Is Morus Relais, ha rotto il silenzio.

Maika risponde alle critiche

A causa della sua frequentazione con Lino durante Temptation Island, la tentatrice Maika è finita al centro delle critiche. In molti, sui social, l’hanno offesa per l’atteggiamento che ha avuto con un ragazzo fidanzato, mentre altri per il suo presunto abuso della chirurgia. E’ proprio in merito a queste ultime offese che Maika ha voluto replicare. Ha postato su TikTok un video in cui riprende un monologo che Valentina Persia aveva recitato nel programma OnlyFan.

Temptation Island: Maika ha provocato Alessia?

Tralasciando il contenuto tra il serio e il faceto, il video postato da Maika contiene, secondo alcuni, delle provocazioni rivolte proprio ad Alessia. Sembra che durante l’avventura a Temptation Island, la fidanzata di Lino si sia lasciata sfuggire qualche battuta di troppo sui ritocchini della tentatrice. A quanto pare, la diretta interessata non ha gradito.