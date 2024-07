L’edizione estiva di Temptation Island 2024 ha chiuso i battenti da poco, ma i telespettatori, fin dalle primissime puntate, hanno dimostrato di avere delle preferenze. La star di questa stagione è Raul Dumitras, che ha conquistato i social come mai accaduto prima.

Raul di Temptation Island conquista i social

Raul Dumitras è uno dei protagonisti più amati di Temptation Island 2024. A dimostrazione di ciò basta guardare i suoi account social: dall’inizio del programma delle tentazioni ad oggi, il ragazzo ha visto una vera e propria impennata. Ovviamente, ci riferiamo al numero dei fan, aumentati a dismisura. Nessuno, fino ad oggi, aveva registrato cifre del genere.

Raul dopo Temptation Island: i numeri dei suoi social

Anche se da Temptation Island è uscito single, Raul può dirsi contento per il risultato raggiunto sui social: è passato da 35 mila a 420 mila follower in pochissimo tempo. In un solo giorno, Dumitras ha ‘guadagnato’ 300 mila fan. Il video che ha pubblicato su TikTok per ringraziare i seguaci dell’affetto che gli hanno dimostrato durante il programma delle tentazioni, giusto per fare un esempio, ha ottenuto oltre 4 milioni di visualizzazioni e 710 mila like.

Raul: da Temptation Island al Grande Fratello

Secondo voci di corridoio, il successo di Raul sui social avrebbe attirato l’attenzione di Alfonso Signorini. Sembra che il conduttore stia facendo di tutto per averlo nella prossima edizione del Grande Fratello. Il ragazzo accetterà di entrare nel reality più spiato d’Italia? Staremo a vedere.