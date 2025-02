La Isla de Las Tentaciones sta regalando talmente tanti colpi di scena da varcare i confini europei. Le vicende dei protagonisti, tra tradimenti e reazioni sopra le righe, hanno catturato l’attenzione persino di alcuni media statunitensi, incuriositi dal caos sentimentale in onda sulla televisione spagnola.

Montoya e Anita, video choc: il tradimento infiamma Temptation Island Spagna

La scorsa settimana, José Carlos Montoya ha scoperto in diretta il tradimento della fidanzata Anita Williams con il tentatore Manuel. Il giovane, sopraffatto dalla rabbia, si è strappato la camicia ed è corso nel villaggio delle fidanzate, dando vita a una scenata memorabile. Urla, lacrime e persino l’intervento della conduttrice Sandra Barneda, che ha dovuto separarli quando Anita, in preda ai sensi di colpa, ha cercato disperatamente di riavvicinarsi a lui: “Voglio andare via con lui adesso, me ne voglio andare. Scusami! Usciamo, voglio andare via”.

Ma il reality non perdona. Nella puntata andata in onda ieri sera, la produzione ha deciso di punire i due per aver infranto il regolamento. La loro “condanna”? Niente immagini dirette al falò: a raccontare ciò che accade dall’altra parte sarebbero stati gli amici.

Il primo a subire questo trattamento è stato Montoya, che ha dovuto ascoltare il resoconto degli amici mentre Anita si lasciava andare nuovamente con Manuel.

Montoya e Anita, video scandalo: tra accuse, vendetta e colpi di scena

Il commento dei compagni di avventura è stato impietoso: “Quello che vediamo è ripugnante. Sta facendo come l’altra volta. Lei ha le mani sul suo… È disgustoso”. Dalle immagini si vedeva il letto scuotersi, mentre la coppia si lasciava andare alla passione. Eppure, questa volta Montoya è apparso più controllato: “Non può più ferirmi come prima. Ha deciso di cambiare una Ferrari con una Twingo. So quanto valgo. Non soffrirò più”.

Poco dopo è toccato ad Anita affrontare lo stesso destino. Le sue amiche hanno assistito al video con le immagini di Montoya con la tentatrice Gabriela e non hanno avuto dubbi: “Lo stanno facendo! Mio Dio, lo stanno facendo!”.

La reazione al video di Anita è stata furiosa: “Che persona disgustosa. Posso tenerti la mano, Sandra? Il mio ragazzo è vendicativo. Io con Manuel ho seguito il mio cuore, lui lo sta facendo solo per ripicca. È orrendo, disgustoso! Ne ho abbastanza. Non verserò più una lacrima per lui. Mi verrà un infarto, Sandra! Quello che sta facendo è malvagio, vile, crudele”.

Ancora una volta, il reality spagnolo conferma il suo primato nel genere trash, regalando agli spettatori momenti di puro caos emotivo. E a quanto pare, il fascino delle corna iberiche è ormai un fenomeno globale.