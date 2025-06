Tra i primi tentatori di Temptation Island, secondo Lorenzo Pugnaloni, figura anche un ex concorrente del GF. Ecco di chi si tratta.

Sta per partire una nuova edizione di Temptation Island e già si inizia a parlare dei protagonisti che animeranno i due villaggi. Tra le prime indiscrezioni spicca un nome molto chiacchierato: quello di un ex concorrente del Grande Fratello, pronto a mettere alla prova relazioni e sentimenti con il suo fascino da tentatore. A svelare questa novità è Lorenzo Pugnaloni, sempre ben informato sulle dinamiche dei reality show.

Ecco di chi si tratta.

Temptation Island, le voci sui possibili tentatori

Tra i nomi più chiacchierati negli ultimi giorni spicca quello di Francesco Farina. Noto per essere stato corteggiatore a Uomini e Donne con interesse verso Martina De Ioannon, è uno dei favoriti dai rumors grazie al suo carattere deciso che potrebbe regalare qualche momento interessante in trasmissione.

Al momento non c’è nessuna conferma ufficiale, ma si parla di altri sei nomi ancora in ballo: non sono volti noti, ma sembrano intenzionati a farsi strada nel mondo dello spettacolo. Tra loro si fa notare il calciatore Flavio Urbiti, insieme a Matteo Piovan, modello dallo sguardo magnetico e dal fisico scolpito, che potrebbe distinguersi fin da subito.

Tra gli altri candidati circolano i nomi di Lorenzo Spinelli, Andrea Marinelli, Mariano Coppola e Gabriel Merolla, quest’ultimo noto per una breve apparizione a Uomini e Donne.

Temptation Island, spunta ex concorrente del Grande Fratello: il web esplode

La nuova edizione di Temptation Island dovrebbe debuttare giovedì 3 luglio 2025, in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Filippo Bisciglia. Quest’anno, il programma si trasferisce dalla Sardegna alla Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, presso il resort Calalandrusa Beach & Nature .

Nel frattempo, cominciano a circolare i primi rumors sui tentatori e le tentatrici pronti a infiammare i due villaggi. Tra i nomi svelati dall’attentissimo Lorenzo Pugnaloni spicca un volto fresco di Grande Fratello: Emanuele Fiori. Ex concorrente dell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini, la sua avventura è stata però breve. Approderà davvero sull’Isola? Non ci resta che attendere per scoprirlo.