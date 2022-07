Tende da campeggio : i modelli per l’estate 2022

Le tende da campeggio sono disponibili in vari modelli: dalla canadese alla casetta al modello igloo in modo che siano adatte alle esigenze di tutti.

In questo periodo sono molti i vacanzieri pronti a partire per i luoghi di villeggiatura. Per risparmiare, molti optano per i camping , e per iniziare questa avventura, le tende da campeggio sono lo strumento indispensabile. Scopriamo insieme quale scegliere e tutti i modelli migliori per l’estate.

Tende da campeggio

Chi vuole sperimentare questa nuova tipologia di vacanza ha bisogno delle tende da campeggio per vivere l’avventura in mezzo alla natura. I materiali devono poi essere conformi ai vari standard di sicurezza. Il poliestere è il materiale migliore per questo tipo di accessorio proprio perché unisce leggerezza e resistenza e può anche essere di diverso tipo.

Si consiglia di sceglierla con attenzione proprio in base ai materiali dal momento che devono essere leggeri per il periodo estivo.

Inoltre, questo accessorio presenta dei modelli che hanno anche delle finestre in modo da far passare l’aria e rendere le giornate e le notti estive più fresche. La fibra in vetro è la soluzione più economica, non solo dal punto di vista del prezzo.

I paletti in alluminio sono leggeri e resistenti, ma hanno un costo molto più elevato rispetto ad altri modelli. Bisogna optare per tende da campeggio con cuciture robuste in modo che non si spezzino o danneggino a causa del vento o delle condizioni atmosferiche.

Molto importante anche sapere il peso della tenda in modo da poterla spostare facilmente per weekend o anche per altre ragioni.

Oltre alle tende da campeggio, bisogna anche acquistare gli accessori necessari come i materassini gonfiabili. Un modello semplice è l’ideale per le prime esperienze di campeggio e bisogna anche considerare il mezzo di trasporto: che sia a piedi, in motorino o anche in macchina per acquistare modelli vari a seconda delle necessità.

Tende da campeggio: modelli

Al momento dell’acquisto delle tende da campeggio, bisogna considerare anche di quanti posti si ha bisogno. In commercio è possibile trovare delle tende che possano ospitare fino a 4 persone. Sempre meglio optare per un modello più grande rispetto a quello di cui si ha bisogno perché si potrebbe risparmiare spazio per altri accessori o cose.

Si può scegliere tra vari tipi di tende: a igloo che è molto facile da montare, oltre a essere leggera e stare molto bene nel bagagliaio dell’auto e indicata per i campeggiatori a tappe. La tenda canadese è il mdoello migliore che si trova in commercio ed è una di quelle maggiormente apprezzate e si contraddistingue per il tetto spiovente.

La tenda a casetta, come dice il nome, ricorda proprio una casetta, e indicata per l’area notte alle quali è separata da una zona di ingresso. Lo spazio è molto ampio ed è maggiormente adatta per le famiglie numerose, sebbene il montaggio sia più complicato e laborioso. Si trovano anche tende familiari o two seconds, che sono molto simili alle igloo e sono veloci da montare.

Si distinguono poi anche tende mono telo, molto leggere e dal minimo ingombro, che sono l’ideale per i viaggi in spalla in estate dove non è necessario portare troppo peso oppure le doppio telo che proteggono maggiormente dalla pioggia, il vento e gli agenti atmosferici. Le tende impermeabili sono l’ideale in caso di pioggia in quanto proteggono.

Tende da campeggio Amazon

Le promozioni e le offerte migliori per questo accessorio da vacanza si trovano sul noto e-commerce di Amazon. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche. La classifica qui sotto mostra i tre migliori modelli di tende da campeggio che sono tra le più apprezzate e scontate a parte dei consumatori con una descrizione di ciascun modello.

1)Gysrevi tenda campeggio 2-4 persone

Una tenda con doppia porta automatica e impermeabile, indicata sia per il campeggio che le escursioni. Il tessuto è in tela con nastri molto robusti e cuciture resistenti. Include sia una tenda esterna che interna in modo da usare per vari scopi. Una tenda, non solo per il campeggio, ma anche per la spiaggia o il picnic. Grazie alle doppie porte è possibile entrare e uscire con facilità.

2)Forceatt tenda campeggio 2-4 posti

Una tenda che ospita fino a 4 persone, facile da trasportare e permette di risparmiare spazio. Il materiale è in fibra di poliestere di ottima qualità e antivento per proteggerlo da agenti atmosferici. Ha un design professionale con due porte e una finestra per consentire la circolazione dell’aria. Molto rapida e facile da montare e smontare. Disponibile in vari colori: giallo, verde, ecc.

3)Coleman Darwin, tenda 2/3 posti

Una tenda a igloo, leggera da 2-3 posti, molto leggera e stabile. I pali sono flessibili e leggeri, adatta per campeggio, escursionismo e festival. Un modello a cupola con diverse aperture di ventilazione per far circolare l’aria. Dotata anche di zanzariera e tasche interne per cellulare, portachiavi, ecc. Dispone anche di veranda. Un prodotto Amazon’s Choice.

