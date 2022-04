Tenda da campeggio: i migliori modelli per i viaggi

La tenda da campeggio è disponibile in tantissimi modelli: a casetta, tunnel o in vari materiali anche in base al periodo di soggiorno.

Con le vacanze che cominciano, a breve, moltissimi optano per una esperienza da fare in campeggio. Per una escursione del genere, si ha bisogno dell’attrezzatura adeguata come la tenda da campeggio che si trova in vari modelli a seconda delle varie esigenze e bisogni. Qui una selezione delle migliori tipologie e caratteristiche tra cui scegliere.

Tenda da campeggio

Si tratta della prima cosa a cui pensare quando si va in campeggio. La tenda da campeggio è un accessorio indispensabile per le scampagnate e le giornate da trascorrere all’aria aperta e necessita di essere scelta nel modo migliore possibile tenendo conto di una serie di caratteristiche che rispettino tutti gli standard di sicurezza.

Uno dei fattori che determina e condiziona l’acquisto di un modello rispetto ad un altro è sicuramente la capienza e di quanti posti a disposizione si ha bisogno. Bisogna optare per un modello che abbia una capienza superiore rispetto a quella necessaria. La cosa importante è che sia realizzata in materiali resistenti in modo da resistere alle varie intemperie.

Molto importante considerare anche il peso della tenda da campeggio, soprattutto se è necessario spostarla per i vari viaggi, il weekend, ma anche dei festival. In questo caso è bene optare per un modello che sia leggero e facile da trasportare. Bisogna controllare che abbia la sacca per poterla trasportare con vari mezzi di trasporto, in condizioni non sempre facili.

La tenda da campeggio si compone di un telo esterno e interno che solitamente è in poliestere, rivestito da sostanze ignifughe. Il pavimento può essere in polietilene o nylon, due elementi molto leggeri, ma anche economici. I picchetti devono essere robusti in modo da non andare incontro a incidenti in caso di intemperie o condizioni atmosferiche non adatte.

Tenda da campeggio: modelli

Il mercato propone diversi modelli di tenda da campeggio che si distinguono in base alla forma. Infatti, i quattro modelli principali e maggiormente diffusi sono: la tenda igloo, che si chiama in questo modo proprio per la forma a igloo, tipica delle abitazioni degli eschimesi. Si monta facilmente e permette di avere molto spazio nella forma posteriore.

La tenda canadese è sicuramente il modello classico e la più comune tra i campeggiatori. Rispetto ad altre tipologie presenti sul mercato, è di dimensioni contenute e ha una copertura con due spioventi molto pronunciati. Il modello a tunnel è l’ideale, non solo per gli standard di sicurezza molto alti, ma anche perché protegge dalle intemperie.

Considerata una sorta di ibrido perché mescola sia le caratteristiche della tenda a casetta che di quella a igloo, oltre a essere molto facile da montare e fornire un ottimo comfort al suo interno. La tenda da campeggio a casetta è indicata soprattutto per le famiglie con bambini. Si chiama in questo modo perché sembra una casetta, appunto, con una divisione tra notte e giorno.

Non è molto facile da montare, ma se si va in capeggio per un tempo medio lungo, questo modello è l’ideale da ordinare, anche per il senso di comodità e abitalità che dona. SI classificano poi in monotelo che sono indicate per l’estate, proprio perché traspiranti e a doppio telo forniscono ben due strati di protezione e adatte per climi piovosi o ventosi.

Tenda da campeggio: offerte

Se si è alla ricerca di un prodotto del genere per la propria esperienza di campeggiatori, su Amazon si trovano tantissimi modelli a prezzi davvero ottimi da non perdere. Non appena si clicca sulla foto si visualizzano tutte le informazioni. La classifica qui sotto presenta i tre migliori modelli di tenda da campeggio che sono tra i più vantaggiosi e apprezzati dagli utenti di questo e-commerce.

1)FP-Tech tenda da campeggio

Un modello che ha a disposizione fino a 6 posti in poliestere e adatta sia per il campeggio che le escursioni. Una tipologia di tenda a igloo, molto semplice e leggera. Ha un ingombro ridotto che la rende ideale per chi ama il campeggio e coloro che non hanno problemi di spazio. Ha anche la zanzariera per proteggersi. Il prodotto più venduto del settore.

2)Coleman Coastline 3 plus

Una tenda a tunnel da 3 posti molto leggera, anche da trasportare, impermeabile. Un modello compatto con divisori per zona notte e giorno. I pali sono in fibra di vetro, quindi leggera e resistente. Impermeabile con le cuciture nastrate. In vendita con il 16%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)V Vontox tenda campeggio

Adatta per 2-3 persone ed è un modello ultra leggero. Una tenda a due porte per escursioni ancora più piacevoli e allegre. Ha un rivestimento idrostatico per barriera contro la pioggia. Il fondo è in tessuto Oxford per proteggere il pavimento dall’umidità e aumentare la resistenza. Traspirante e ha un design a microgriglia per far entrare l’aria fresca. In sconto con il 10%.

