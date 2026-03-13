Tensione madre e figlia a Pechino Express: cosa aspettarsi dalla coppia delle Biondine

Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono tra i protagonisti più discussi di Pechino Express: tra litigi, emozioni e la rotta verso l'Estremo Oriente, cosa succederà durante la gara

La tredicesima edizione di Pechino Express è partita e già è al centro dell’attenzione mediatica. La corsa, inaugurata il 12/03/2026, porta i concorrenti attraverso Indonesia, Cina e Giappone, con tappe che promettono scenari spettacolari e prove impegnative. A guidare la trasmissione resta Costantino Della Gherardesca, mentre la formula è arricchita dall’introduzione di tre inviati, uno per ogni Paese, per raccontare da vicino le difficoltà e le sorprese del viaggio.

Tra le dieci coppie in gara spiccano Le Biondine, formate da Gaia De Laurentiis e da sua figlia Agnese Catalani. Il loro ingresso nel reality non è passato inosservato: oltre al fascino del formato avventuroso, la relazione madre-figlia promette momenti di grande intensità emotiva. Secondo alcune anticipazioni, infatti, la convivenza forzata nel corso della gara potrebbe amplificare attriti già presenti, aggiungendo una componente drammatica alle prove fisiche e culturali.

Il format rinnovato e l’itinerario

Questa edizione mette in campo elementi di novità pensati per aumentare l’imprevedibilità: oltre al percorso che attraversa Indonesia, Cina e Giappone, il regolamento rimane fedele al principio dello zaino minimo e del budget ridotto. I concorrenti si muovono con uno euro al giorno in valuta locale e devono affidarsi a risorse come l’ospitalità e il passaggio dei locali per proseguire. Il mix di fatica fisica e adattamento culturale è al centro dell’esperienza, con tappe finali previste in città simbolo come Kyoto.

Le novità operative e gli inviati

Un elemento significativo è l’ingresso di tre inviati: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, scelti per seguire le coppie in ciascun Paese attraversato. Il ritorno di Giulia Salemi assume un valore particolare, dato che rientra in scena a distanza di anni dalla sua partecipazione come concorrente. Questa scelta amplia la narrazione, offrendo punti di vista più ravvicinati su incontri, prove e sedi delle missioni come La Missione Zero, che ha già influito sulla prima classifica.

La dinamica tra Gaia e Agnese

Il rapporto tra Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani è emerso come uno degli aspetti più intriganti per gli autori e il pubblico. Secondo le parole di Costantino Della Gherardesca, la coppia ha mostrato contrasti evidenti durante le registrazioni: «Gaia mi odiava e Agnese mi amava», una frase che sintetizza la polarità di emozioni osservata dal conduttore. Durante la conferenza stampa di presentazione, inoltre, un momento di tensione ha lasciato intravedere fratture profonde, quando Agnese è apparsa visibilmente scossa di fronte ad alcuni richiami della madre.

Reazioni e aspettative

Quel che emerge è la promessa di un percorso televisivo non solo competitivo ma anche emotivo: i contrasti interni alla coppia possono tradursi in momenti di confronto che il pubblico segue con interesse. Agnese ha spinto per partecipare, sostenendo di aver sognato a lungo questa avventura; sui social ha scritto di essere pronta a prendere lo zaino in spalla per scoprire la vita e se stessa. Le dichiarazioni pubbliche amplificano la curiosità, perché lasciano intendere che le tensioni potrebbero svilupparsi in scene molto forti nel corso delle puntate.

Cosa aspettarsi dalle prossime puntate

Oltre al drama familiare, la gara manterrà i suoi elementi caratteristici: prove sul campo, sfide di resistenza e la temuta busta nera che decide l’eliminazione. Il montepremi finale verrà devoluto a una ONG operante nei Paesi visitati, confermando la vocazione solidale del programma. Per lo spettatore, l’attrazione sta nel vedere come le coppie si adatteranno a contesti diversi, come interpreteranno le tradizioni locali e quanto sapranno mediare fra ambizioni personali e relazioni di coppia.

La prima tappa e le prime reazioni hanno già acceso il dibattito: seguire Le Biondine significa osservare una storia familiare che si svolge in pubblico, sullo sfondo di luoghi affascinanti e impegnativi. Per chi vuole vedere la nuova stagione, Pechino Express è disponibile su Sky e in streaming su NOW, con appuntamenti che promettono adrenalina, discussione e scoperta culturale.