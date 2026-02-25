Tensione su Druzhba: Budapest rafforza la sicurezza e punta il dito contro l'Ucraina

Il governo di Viktor Orban ha predisposto soldati e forze di polizia attorno a impianti energetici chiave, sostenendo che l'Ucraina starebbe ostacolando le forniture via oleodotto Druzhba e pianificando interventi per destabilizzare il sistema energetico ungherese

Negli ultimi giorni la capitale ungherese ha intensificato la protezione delle sue reti energetiche dopo le affermazioni del premier Viktor Orban, che ha accusato l’Ucraina di operazioni volte a interrompere le forniture via oleodotto Druzhba. Il leader, noto per il suo rapporto stretto con il Cremlino, ha dichiarato di aver ricevuto informazioni dai servizi segreti secondo cui Kiev starebbe preparando azioni per compromettere il funzionamento del sistema energetico nazionale, senza tuttavia produrre prove pubbliche di tali piani.

In risposta, Budapest ha annunciato il dispiegamento di soldati e un incremento delle pattuglie di polizia attorno a centrali elettriche, stazioni di distribuzione e centri di controllo.

Le accuse su Druzhba e la versione ucraina

Secondo il governo ungherese, l’oleodotto Druzhba è tecnicamente in grado di riprendere il trasporto di greggio verso Ungheria e Slovacchia, ma sarebbe bloccato per ragioni politiche. Budapest sostiene che le autorità ucraine stiano ostacolando le consegne di petrolio russe per esercitare pressione sul governo ungherese e influenzare il clima politico interno in vista delle elezioni parlamentari previste per il 12 aprile. Dall’altra parte, funzionari ucraini hanno respinto le accuse, spiegando che il tratto del sistema è stato colpito da un attacco con droni di matrice russa e che i danni rendono pericolosi i lavori di riparazione finché non cessa il rischio di nuovi attacchi.

Impatto operativo e rischi tecnici

Fonti ucraine hanno sottolineato che le riparazioni al tratto danneggiato del Druzhba sono complicate e possono essere completate solo in condizioni di sicurezza. Gli esperti definiscono l’oleodotto come una infrastruttura critica la cui affidabilità dipende non solo dalla integrità fisica delle condotte ma anche dalla stabilità della zona circostante: ogni intervento richiede una garanzia di cessazione delle ostilità. Budapest, tuttavia, mantiene la tesi che il blocco sia di natura politica e che l’interruzione delle forniture sia mirata a creare una crisi energetica che danneggi l’attuale governo.

Dimensione politica interna e campagne elettorali

Le tensioni energetiche si inseriscono in un contesto elettorale molto teso. Orban, a capo del partito di destra Fidesz e al potere dal 2010, si trova di fronte a una delle sfide politiche più significative dall’inizio del suo mandato: l’avversario principale, Peter Magyar, contende la leadership su temi come il costo della vita, i servizi sociali e la lotta alla corruzione. Il premier ha intensificato una campagna mediatica critica verso l’Ucraina, descrivendola come una minaccia esistenziale per l’Ungheria e avvertendo che una sconfitta elettorale potrebbe trascinare il paese in conflitto. Manifesti e cartelloni, alcuni con immagini generate da intelligenza artificiale che ritraggono il presidente Volodymyr Zelenskyj con leader europei, sono stati diffusi su tutto il territorio nazionale.

Reazioni pubbliche e accuse interne

La linea del governo ha suscitato critiche anche da ambienti liberali e da personalità urbane, come il sindaco di Budapest, Gergely Karacsony, che ha definito la strategia comunicativa una tradimento degli interessi nazionali. Tra gli studenti e i residenti di origine ucraina la campagna ha suscitato imbarazzo: una giovane studentessa proveniente da Odesa ha definito i cartelloni «ridicoli», osservando che si utilizzano risorse pubbliche per produrre immagini di condanna senza proporre soluzioni concrete ai problemi economici. La tensione è amplificata dall’annuncio di Budapest di voler bloccare strumenti europei di supporto a Kiev, tra cui un prestito di 90 miliardi di euro, e il veto imposto da Orban a nuove sanzioni UE contro Mosca finché non riprendano gli approvvigionamenti.

Conseguenze regionali e rapporti con l’Unione europea

Il caso mette in luce anche la posizione particolare di Ungheria e Slovacchia, che, pur essendo membri dell’UE e della NATO, hanno mantenuto importazioni energetiche dalla Russia più a lungo rispetto ad altri Paesi europei e hanno ottenuto esenzioni temporanee dalle restrizioni comunitarie sulle importazioni di petrolio russo. Questa divergenza ha creato frizioni tra Budapest e Bruxelles, soprattutto quando l’Ungheria ha minacciato di bloccare ulteriori misure di sostegno all’Ucraina. La disputa sul Druzhba potrebbe avere ripercussioni sulla solidarietà europea e sulle capacità decisionali dell’Unione nei dossier energetici e di sicurezza.

Il quadro rimane fluido: le accuse di Orban non sono state accompagnate da prove pubbliche verificabili, e Kiev continua a sostenere che i problemi al oleodotto derivano da attacchi esterni. Nel frattempo, la politica interna ungherese procede verso il voto del 12 aprile, con la campagna che mescola dossier energetici, retorica sovranista e questioni di ordine pubblico. La situazione all’interfaccia tra sicurezza energetica, geopolitica e politica nazionale resta una delle variabili più sensibili per la stabilità regionale.