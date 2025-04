Tensione tra attivisti e forze dell’ordine

Roma è diventata teatro di una manifestazione accesa, dove attivisti del movimento per il diritto all’abitare hanno occupato un’ala dei Fori Imperiali, proprio di fronte al Colosseo. La protesta si inserisce nel contesto della due giorni promossa dal Comune di Roma, intitolata ‘All we need is home’, un evento che si propone di discutere il diritto all’abitare con esperti e soggetti europei. Margherita, un’attivista presente sul posto, ha spiegato le motivazioni che hanno spinto il movimento a questa azione eclatante.

Le richieste degli attivisti

“Siamo qui perché vogliamo portare all’attenzione dell’amministrazione la questione degli sfratti che continuano nonostante le richieste di Papa Francesco di fermarli”, ha dichiarato Margherita. La situazione è aggravata dalla continua cessione di patrimonio pubblico a privati, un fenomeno che ha suscitato preoccupazione tra i cittadini. Gli attivisti sottolineano che la questione giovanile è spesso trascurata, e che la visione di Roma come una città attrattiva per investimenti di lusso è in netto contrasto con le necessità di chi vive in condizioni precarie.

Un appello al dialogo

La manifestazione non è solo un atto di protesta, ma anche un appello al dialogo. Gli attivisti chiedono un incontro con le autorità locali per aprire un tavolo di discussione sul diritto all’abitare. “Non rinunceremo al nostro diritto di vivere in questa città”, afferma Margherita, evidenziando la determinazione del movimento a far sentire la propria voce. La tensione tra le forze dell’ordine e i manifestanti è palpabile, ma gli attivisti rimangono fermi nelle loro posizioni, pronti a lottare per un cambiamento significativo nella politica abitativa della capitale.