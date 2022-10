Tenta di rapire una bambina di 10 anni mentre va a scuola: avrebbe circa 30/40 anni, sarebbe alto 1.70 mt ed avrebbe capelli castani, forse baffi

Orrore negli Usa dove uno sconosciuto tenta di rapire una bambina di 10 anni mentre va a scuola offrendole caramelle e denaro: caccia all’uomo in Florida dove la polizia cerca un uomo bianco alla guida di un furgone nero ed ha lanciato un pubblico appello.

L’uomo avrebbe cercato di rapire la bimba due volte durante la scorsa settimana: si era avvicinato alla ragazzina prima in strada e poi 24 ore dopo in una zona diversa ma dello stesso quartiere.

Tenta di rapire una bambina di 10 anni

In quell’occasione ha tentato di afferrarla ma la bambina è scappata a scuola ed ha lanciato l’allarme. Esiste un filmato di sorveglianza rilasciato dalla polizia: in esso si vede la vittima correre velocemente, poi rallentare quando in campo appare un uomo che corre dietro di lei.

Ci sono note ufficiali del dipartimento di polizia di Fort Lauderdale: “Giovedì mattina è successo di nuovo. La ragazza è stata avvicinata dallo stesso maschio mentre si recava a scuola, questa volta a piedi”.

Diffuso l’identikit del sospetto rapitore

“È scappata subito verso la scuola e si è allontanata dal maschio”. E l’identikit? Il sospettato avrebbe un’età compresa tra i 30 e i 40 anni, alto circa 1.70 con corporatura media.

Secondo gli inquirenti “ha i capelli castani e potrebbe avere dei baffi grigi o una cicatrice sul lato sinistro del viso”. E ancora: “La ragazza ha descritto il maschio alla guida di un furgone nero in stile cargo con possibili danni alla luce posteriore. Il furgone ha porte scorrevoli ma non ha finestrini su quelle porte”.