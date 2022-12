In Calabria un uomo tenta il suicidio e viene salvato dai Carabinieri, da quanto si apprende un 48enne della provincia di Cosenza stava per gettarsi in un burrone quando i militari lo hanno fatto desistere.

I fatti si sono verificati nel comune del Cosentino di Fuscaldo. Dove i carabinieri della stazione locale hanno evitato nel corso di un provvidenziale intervento il tentativo di suicidio di un uomo.

Tenta il suicidio, salvato dai Carabinieri

La persona in questione risultava residente in una contrada del paese teatro del mancato dramma. A quanto si è appreso il 48enne avrebbe minacciato di gettarsi da un burrone. L’uomo era probabilmente in uno stato di fortissima prostrazione psichica, non è dato sapere se per questioni di salute o per altri motivi.

Fatto sta che il “deciso e risoluto intervento dei militari guidati in comando della stazione dal maresciallo Natale Caressa ha evitato il peggio”.

Il colloquio con il comandante Caressa

Ma cosa è successo? Che i carabinieri si sono immediatamente portati sul posto e lo stesso comandante di stazione avrebbe avviato una trattativa con l’uomo. Alla fine il comandate della stazione è riuscito a convincere il 48enne che voleva uccidersi a desistere dai suoi intenti.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio e l’uomo è stato convinto poi ad affidarsi alle cure dei sanitari.