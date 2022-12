Tentano di rapinare un tassista: due arrestati

Crimine sventato in Piemonte, dove in due tentano di rapinare un tassista ma vengono arrestati.

La polizia di Torino ferma un 31enne ed un 44enne nel quartiere di Lucento con l’accusa di avere tentato di rapinare un tassista. Da quanto si apprende dai media che hanno lanciato la notizia il trentunenne è anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Torino, tentano di rapinare un tassista

Teatro del crimine sventato e del fermo il quartiere Lucento, dove la coppia si è intrufolata nella vettura quando il tassista ha fatto scendere una cliente.

A quel punto i due malviventi hanno ordinato al conducente di andare in una strada in una zona periferica. Pare che i rapinatori abbiano anche specificato che non avrebbero pagato la corsa. A quel punto il tassista si è opposto ed è stato preso a pugni. La vittima è scesa e dopo avere percorso a piedi una cinquantina di metri, in corso Lombardia.

La fuga e l’allarme alla volante

In quel frangente l’uomo è riuscito ad allertare una volante volante del 113 che stava passando in quel momento.

Gli agenti della polizia torinese hanno raggiunto il taxi. In quel momento la coppia di rapinatori stava tentando di partire ma senza successo, dato che il mezzo era provvisto di cambio automatico. I due sono stati fermati e portati in Commissariato.