Una tragedia ha scosso la provincia di Teramo: Rosanna Pigliacampo, 58enne di Campli e volontaria attiva della Protezione Civile, è stata travolta e uccisa da un’auto pirata mercoledì 29 ottobre mentre attraversava la statale 80 Teramo-Giulianova. Nelle ultime ore c’è stata una svolta: la conducente si è presentata spontaneamente alla Questura di Teramo.

Teramo, donna travolta e uccisa da un’auto pirata: il cordoglio per la morte di Rosanna Pigliacampo

La comunità di Campli è rimasta profondamente scossa dalla scomparsa di Rosanna Pigliacampo, molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno nel volontariato e nella Protezione Civile. Subito dopo la tragedia, il sindaco Federico Agostinelli ha espresso cordoglio alla famiglia, ricordando la vittima come una donna generosa e attiva, la cui perdita lascia un vuoto nella comunità. Numerosi messaggi di affetto e ricordo sono arrivati anche dai colleghi e amici della Protezione Civile, sottolineando l’impegno civile e l’umanità di Rosanna, scomparsa tragicamente mentre si stava recando a svolgere attività di solidarietà.

La camera ardente per Rosanna Pigliacampo è aperta oggi a partire dalle 16:00 presso la Casa Funeraria “Valerio e Marco”, situata in via del Commercio n.5, a Villa Camera, nel comune di Campli (TE). I funerali avranno luogo venerdì 31 ottobre alle 15:00 nella chiesa di San Paterniano a Piancarani.

Teramo, donna travolta e uccisa da un’auto pirata: si costituisce una 25enne

Dopo la tragica morte di Rosanna Pigliacampo, 58enne di Campli, investita nella mattinata di mercoledì lungo la statale 80 Teramo-Giulianova a Bellante Stazione, una ragazza di 25 anni si è presentata ieri sera in Questura a Teramo, accompagnata dal proprio avvocato. La giovane ha consegnato la propria auto, una Fiat Panda, e ha ammesso le responsabilità relative all’investimento, spiegando di non essersi accorta dell’impatto. Ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Le indagini avevano seguito i pochi indizi rimasti sul luogo dell’incidente, tra cui lo specchietto della vettura e le immagini di alcune telecamere di sorveglianza della zona.