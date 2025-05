Un evento sismico preoccupante

Due forti scosse di terremoto hanno scosso l’area di Napoli, avvertite distintamente dalla popolazione. La prima scossa, di magnitudo 4.4, è stata seguita da un’altra di magnitudo 3.5, entrambe con epicentro nei Campi Flegrei. Questo sciame sismico ha registrato un totale di 35 scosse in poche ore, creando apprensione tra i residenti.

La paura è palpabile, specialmente nei comuni flegrei come Pozzuoli, dove molti cittadini sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni e a rifugiarsi in strada.

La risposta delle autorità

Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha dichiarato la necessità di considerare la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per l’area dei Campi Flegrei. Questa decisione è stata presa al termine di un vertice a Roma, in risposta alla crescente preoccupazione per la sicurezza della popolazione. Le scuole di Napoli e dei comuni limitrofi hanno sospeso le attività didattiche, anticipando l’uscita degli studenti per garantire la loro sicurezza. Gli alunni sono stati evacuati in modo ordinato, seguendo i protocolli di emergenza.

Monitoraggio e precauzioni

Le scosse, avvenute a una profondità di circa 2,7 chilometri, hanno sollevato interrogativi sulla stabilità della zona. Il valore del sollevamento del suolo è stimato intorno a 1,5 centimetri, ma al momento non si osservano incrementi nella velocità di sollevamento. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, con il prefetto di Napoli che ha convocato il Centro coordinamento soccorsi per valutare i danni e le necessità della popolazione. La circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea è stata temporaneamente interrotta per permettere le verifiche statiche necessarie.

La voce della comunità

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha rassicurato i cittadini attraverso i social, invitando alla calma e sottolineando l’importanza di rimanere in luoghi aperti. La comunità è in allerta e le pattuglie della Polizia Locale sono state disposte in strada per garantire la sicurezza. La situazione rimane sotto osservazione, con la speranza che non si verifichino ulteriori eventi sismici significativi. La popolazione è invitata a seguire le indicazioni delle autorità e a mantenere la calma in questo momento di grande apprensione.