Notte di paura nell’area dei Campi Flegrei a seguito di una scossa di terremoto intensa e superficiale di magnitudo 4.4, dati Ingv, registrata all’1:25 del 13 marzo. Orario a partire dal quale ha avuto inizio, come confermato dal sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, uno sciame sismico. Sono drammatiche le prime testimonianze che arrivano dai comuni interessati dal sisma, avvertito anche a decine di chilometri di distanza, fino a Napoli ed in molte zone della Campania. La gente è fuggita in strada in preda al panico, si segnalano danni con crepe e cadute di cornicioni ed un crollo. A seguire tutti gli aggiornamenti e le prime testimonianze.

Terremoto Campi Flegrei di magnitudo 4.4: i primi aggiornamenti

L’intenso terremoto di magnitudo 4.4 nei Campi Flegrei ha avuto epicentro in mare: si è trattato di una scossa ondulatoria con ipocentro superficiale, localizzato a soli 2 km di profondità, verificatosi a poca distanza da via Napoli a Pozzuoli. L’Ingv, oltre a confermare la magnitudo ha indicato come orario del sisma, distintamente avvertito dalla popolazione, l’1:25. Migliaia di persone sono scese in strada dal momento che il movimento sismico è stato avvertito non solo a Pozzuoli ma anche nell’area ovest di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrotta, dal Vomero a Scampia ed in numerosi altri quartieri. Tante le segnalazioni provenienti anche da Portici e San Giorgio, Afragola, Casalnuovo e Casoria.