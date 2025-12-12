Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone: revocata l'allerta tsunami!

Un terremoto di magnitudo 6.7 ha devastato il Giappone, provocando numerosi feriti e ingenti danni materiali. Fortunatamente, l'allerta tsunami è stata successivamente revocata, riducendo il rischio di ulteriori calamità.

Il Giappone è stato scosso da un terremoto di magnitudo 6.7, il cui epicentro è stato localizzato nella prefettura di Iwate, sull’isola di Honshu. La scossa è avvenuta a pochi giorni da un evento sismico ancor più potente, di magnitudo 7.5, che aveva già causato diversi feriti e danneggiato strutture nella regione. Le autorità locali hanno emesso un’allerta tsunami, successivamente revocata, dopo aver monitorato le onde generate dal sisma.

Dettagli del terremoto

Il terremoto di oggi è stato registrato a circa 130 chilometri dalla città di Kuji. La Japan Meteorological Agency (JMA) aveva inizialmente previsto onde alte fino a un metro lungo la costa settentrionale. Tuttavia, sono state osservate solo due onde di 20 centimetri in diverse località. Questo evento ha destato preoccupazione, ma fortunatamente non ha portato a situazioni di emergenza estreme.

Impatto e danni

La scossa di magnitudo 7.5, avvenuta qualche giorno prima, aveva già causato circa 50 feriti. Le autorità giapponesi stanno ora valutando i danni e hanno messo in guardia la popolazione riguardo al rischio di eventuali scosse di assestamento. Molti residenti hanno avvertito il tremore e alcuni video girati dalle telecamere di sicurezza mostrano il momento esatto della scossa, rivelando i danni a edifici e strutture.

Risposta dell’autorità e situazione attuale

Dopo il sisma, l’Autorità per l’energia nucleare del Giappone ha confermato che non ci sono stati segnali di anomalie negli impianti nucleari, inclusi quelli di Fukushima. Questo è un sollievo per molti, considerando il devastante tsunami che aveva colpito la centrale, causando gravi conseguenze. Le autorità hanno convocato conferenze stampa per aggiornare la popolazione e rassicurarla sulla situazione.

Movimenti di evacuazione e preoccupazioni per la sicurezza

In seguito al terremoto, le autorità locali hanno esortato gli abitanti delle prefetture di Aomori e Iwate a evacuare le zone costiere per precauzione. Nonostante le temperature gelide e l’orario notturno, la sicurezza è stata la priorità. I servizi di trasporto, inclusi i treni superveloci Shinkansen, sono stati temporaneamente sospesi per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Il futuro sismico del Giappone

Il Giappone è noto per essere uno dei paesi più sismicamente attivi al mondo, situato lungo l’Anello di Fuoco del Pacifico. Ogni anno, il paese registra circa 1.500 scosse, la maggior parte delle quali sono di bassa intensità. Tuttavia, eventi come quelli di oggi ricordano a tutti l’importanza di essere preparati e informati riguardo ai rischi sismici. La resilienza della popolazione giapponese e la loro preparazione sono cruciali per minimizzare i danni e garantire la sicurezza.